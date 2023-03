Afrique Centrale: Afflux de déplacés dans le Sud-Lubero au Nord-Kivu

L'organisation humanitaire Médecins sans frontières (MSF) signale un afflux massif de déplacés dans la zone de Kanya, au sud du territoire de Lubero, dans l'est du pays.

Il s'agit de familles qui ont, une nouvelle fois, fui d'importants combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, dans cette zone située à la limite du parc des Virunga. Près de 150 000 personnes sont arrivées en moins d'une semaine et vivent actuellement dans des conditions humanitaires très difficiles, comme l'explique Caroline Seguin, responsable des urgences MSF Congo.

" Les gens se déplacent depuis plusieurs mois. Ils ne cessent de fuir et à chaque déplacement, les déplacements deviennent de plus en plus difficiles. Ils partent avec rien, même pas une couverture dans des zones où il fait froid et ils ont un gros problème d'accès à la nourriture. Alors on voit de plus en plus d'enfants et également des adultes qui sont mal nourris sévères. Il y a aussi des problèmes d'accès à l'eau et d'accès aux soins. "

" Il faut noter que dans ces zones-là, il est difficile d'y accéder parce qu'il n'y a plus les ponts aériens qui existaient jusqu'à la semaine dernière.Nous, MSF, sommes en train d'essayer d'organiser des ponts aériens mais pour les autres organisations humanitaires, ce sera difficile d'accéder à ces zones. C'est pourquoi nous allons demander à la communauté humanitaire de travailler sur l'accès à ces zones et de développer des opérations pour répondre aux besoins de ces populations qui sont vraiment, vraiment démunies. "