Congo-Brazzaville: Journée internationale du 8 mars - ASI met en lumière la place de la femme dans la société congolaise

A l'occasion de la Journée internationale du 8 mars, Actions de solidarité internationale (ASI) a organisé en différé, le week-end à Brazza, un événement pour mettre en lumière la place des femmes dans la société congolaise à travers un défilé de mode, en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo, Giacomo Durrazo.

L'événement visait à sensibiliser la société civile aux enjeux relatifs à l'effectivité des droits des femmes à travers le monde et la visibilité de la lutte contre la prostitution de survie et les violences sexuelles. Outre le défilé de mode, il y a eu également des témoignages, l'exposition des photos; des tours guidées du centre d'ASI Brazzaville ; de la représentation artistique des bénéficiaires d'ASI ; enfin, le passage des bénéficiaires avec des accessoires et robes faites par l'atelier couture.

Honorés de recevoir quelques personnalités et autres invités en leur sein, le directeur général d'ASI, Abdoulaye Ndiaye, et son personnel ont loué cette présence qui marque l'engagement pour le bien-être de la femme. Abdoulaye Ndiaye a indiqué que depuis maintenant quinze ans, ASI accompagne des jeunes filles mineures vulnérables de la rue à l'insertion socio professionnelle dans ses deux centres d'accueil, de jour comme de nuit, à Brazzaville et Pointe-Noire.

" Notre prise en charge est fondée sur un processus innovant permettant à chacune de nos bénéficiaires de construire son projet de vie et de plus en plus celui de son enfant puisque plus de 75% d'entre elles sont des mères. A ce jour, malgré les progrès accomplis, il reste encore beaucoup à faire car le nombre de jeunes filles rencontrées dans la rue ne cesse d'augmenter, en particulier après la crise sanitaire. Les conditions de vie de ces jeunes filles, ces adolescentes, sont d'une extrême dureté du points de vue des ressources, de la santé et des violences subies ", a déclaré le directeur général d'ASI.

Il a dit également qu'en 2007, ASI a pu mettre en place un programme de prise en charge des victimes de violence qui offre une assistance allant des soins médicaux au soutien psychologique et social allié à une assistance juridique au tribunal. L'ensemble de ces actions est rendu possible grâce aux soutiens financiers de l'Agence française de développement, de l'Union européenne mais aussi grâce à de nombreux partenariats d'entreprise et de collectivités publiques, a-t-il souligné. Parlant avec chiffres à l'appui, Abdoulaye Ndiaye a fait savoir que lors de leur dernière analyse en 2022, 85% des bénéficiaires se sont insérées durablement, 10% n'avaient pas de travail mais étaient en famille. 5% d'échecs sont à déplorer, ce qui est encore trop, a-t-il fait savoir.

A l'heure actuelle, a-t-il poursuivi, trois anciennes bénéficiaires sont devenues membres du staff ASI et deux ou trois ont installé leurs ateliers dans l'enceinte de leurs centres. " Votre présence est le témoignage direct qu'ASI n'est pas seul dans son combat pour ces jeunes filles. Grâce à vous, à nos partenaires, aux équipes d'ASI sur le terrain, nous devons bâtir un monde meilleur à nos bénéficiaires dans le respect de leurs droits élémentaires, se laver, se nourrir, s'éduquer, travailler, être respectées et surtout construire une vie où elles seront heureuses avec leurs enfants. Les femmes connaissent leurs problèmes et savent trouver des solutions. Elles sont des leaders, elles doivent décider de ce qui les concerne ", a-t-il clos ses propos.

La cérémonie a été aussi marquée par des témoignages des demoiselles. Dieuveille Badiabo, arrivée au centre ASI en 2011, a suivi la formation en électricité auto et est à ce jour chauffeur ; Berveline Kilezi, en formation au centre ASI depuis 2021 ; Marie Jophée Massamba Moutinou, en formation en informatique et gestion depuis 2019, est actuellement animatrice du guichet unique d'assistance aux femmes et enfants victimes des violences. Prudence Miakatsidzila, pour sa part, a passé la formation en couture de 2018 à 2020 et est aujourd'hui formatrice en couture.

Après avoir suivi les différents témoignages des apprenantes qui, pour certaines, sont devenues membres de l'équipe ASI, les invités ont visité le merveilleux tableau de peinture de 2m sur 2m peint en acrylique par Lascony Rahim.