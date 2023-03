Afrique de l'Ouest: Le pétrole, nouvel enjeu des relations entre le Niger et le Bénin

Le Président béninois Patrice Talon et son homologue Nigérien le Président Mouhamed Bazoum.

Le président du Niger Mohamed Bazoum achève, ce mardi 14 mars, une visite de 48 heures au Bénin à l'invitation de son homologue Patrice Talon. Il aura été question de sécurité, d'économie et d'échanges commerciaux entre les deux pays.

" La séance de travail a été plus technique que politique, nous avons parlé très peu de sécurité ", a expliqué le président béninois. Sur la sécurité, le chef de l'État nigérien est satisfait des résultats de la lutte contre le terrorisme. " Ce que nous avons fait jusqu'à présent a répondu convenablement à nos attentes et nous avons encouragé nos forces de sécurité et de défense à poursuivre cette coopération ", a-t-il déclaré.

Patrice Talon a dit la même chose puis ajouté que les relations entre les deux pays sont très bonnes. Le Niger est un gros client du port de Cotonou, ses transporteurs utilisent le corridor pour acheminer leurs marchandises. Aujourd'hui, une nouvelle relation commerciale naît entre les deux pays autour du pétrole. " Nous avons décidé que nous évacuons notre pétrole à partir du port de Cotonou, cet engagement est un engagement irrévocable et nous ferons toujours en sorte que notre relation soit harmonieuse et profitable à nos deux pays ", a assuré Mohamed Bazoum.

Des revenus importants

Le pipeline va rapporter gros au Bénin, selon son président. " Si nous avons autant d'attentes et d'enthousiasme pour l'exploitation et l'exportation du pétrole nigérien, c'est bien parce qu'il y a un intérêt pour le Bénin, a souligné Patrice Talon. Le passage du pétrole va générer des revenus pour l'État béninois en termes de redevances et c'est très important. "

Mohamed Bazoum devait rencontrer ses compatriotes vivant au Bénin avant de rentrer ce mardi.