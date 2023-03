Burkina Faso: Requête pour annulation du récépissé octroyé à Eddie - Achille et compagnie déboutés

C'est un nouvel épisode dans la crise au sein du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP). En effet, malgré la délivrance à Eddie Komboïgo du récépissé du CDP par le ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité ; Achille Tapsoba et 8 autres membres de " l'aile historique " de l'ex-parti au pouvoir ne se résignent pas. Ils ont saisi le tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation dudit récépissé. Mais ils seront déboutés et condamnés aux dépens par cette juridiction. La décision est tombée à l'audience du 10 mars 2023 à Ouagadougou.

Jusqu'où ira la bataille entre Achille Tapsoba et Eddie Komboïgo ? Les deux leaders du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) sont respectivement président de " l'aile historique " et président de " l'aile futuriste ". Plus tard le ministère de l'Administration territoriale va accorder le récépissé à Eddie Komboïgo.

Cela amène bon nombre de personnes à penser que le débat est clos depuis que le ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité(MATDS) a délivré le 16 décembre 2022 le récépissé du parti de l'épi et de la daba à Eddie Komboïgo, suite à la tenue du 8e congrès ordinaire les 18 et 19 décembre 2021. Mais ce n'est pas le cas. En effet, Achille Tapsoba et 8 autres se réclamant " membres fondateurs " du CDP, ont esté en justice contre le MATDS et le CDP devant le président du tribunal administratif en référé en vue d'obtenir la suspension et l'annulation dudit récépissé. Et par la même occasion, ils ont également demandé un dédommagement de 100 millions de F CFA à l'Etat burkinabè. Mais ils n'obtiendront pas gain de cause car à l'audience du 10 mars 2023, la présidente du tribunal administratif les a déboutés dans un premier temps et les a condamnés aux dépens.

Mais il n'y a pas qu'au tribunal administratif que les deux hommes du CDP livrent bataille. A l'audience du 28 février du tribunal de grande instance de Ouagadougou, un des dossiers inscrits au rôle concernait une fois de plus la tension entre ses deux hommes. Faut-il le rappeler, à ce niveau, Achille Tapsoba accuse Eddie Komboïgo pour usage de faux.

Mais à l'audience du 10 mars, C'est Eddie Komboïgo qui a apporté de nouvelles pièces accusant Achille Tapsoba et d'autres membres du CDP pour les mêmes faits : faux et usage de faux. N'ayant pas donc connaissance desdits éléments, le camp Achille Tapsoba a demandé un renvoi ; une demande qui fut acceptée par le tribunal. Rendez-vous est donc pris pour le 25 avril prochain pour la suite de cette affaire.