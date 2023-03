Congo-Brazzaville: Coupe Édith-Lucie-Bongo de judo - Le département de Pointe-Noire fait la loi à Oyo

La deuxième édition de la Coupe Édith-Lucie-Bongo-Ondimba a réuni, du 11 au 12 mars à Oyo, dans le département de la Cuvette, plus de 65 athlètes issus de plusieurs départements. Au terme des combats en individuel et par équipe, c'est finalement Pointe-Noire qui a remporté la médaille d'or en prouvant sa supériorité.

Le département de Pointe-Noire règne désormais sur le toît du judo congolais. Le verdict des différents combats individuels chez les dames puis en équipe chez les hommes a penché en sa faveur. La saison sportive 2022-2023 apporte une nouvelle image au tableau du judo congolais qui était dominé, pendant longtemps, par Brazzaville.

Tous les calculs et pronostics ont été déjoués par le dynamisme, la détermination et l'engouement des judokas de l'hinterland. Ce désir de faire mieux a permis aux athlètes de la ligue départementale du Pool d'occuper la deuxième place, suivie de ceux de la Cuvette-Ouest qui ont terminé à la troisième marche du podium. La quasi-totalité des athlètes a salué l'organisation ainsi que la volonté du bureau exécutif fédéral après la discipline observée et le fair-play durant la compétition.

Le président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da), Me Francis Neyl Ata, a indiqué que cette compétition nationale se déroulera chaque année dans différentes localités du Congo. Il a, par la même occasion, invité certains partenaires et sponsors à accompagner la fédération qui peine parfois à réaliser tout son programme d'activité.

L'équipe de Brazzaville mise à l'écart

Les athlètes qui ont constitué la sélection de Brazzaville ont payé cash leur indiscipline. Ils ont suivi avec beaucoup de regrets le déroulement de la compétition sur les gradins suite à une sanction de la commission d'organisation à leur encontre. Selon la direction technique de la compétition, les athlètes de Brazzaville ont affiché un comportement contraire aux principes et règlements du judo. Ils ont, en effet, refusé de participer, sans raison valable, à la séance de pesées, bouleversant ainsi le programme des combats, notamment le classement des athlètes selon leur poids et catégorie.

Amoureux de leur art, les judokas de Brazzaville ont reconnu leur erreur et demandé d'être réintégrés mais " la loi reste la loi. Nous devrons apprendre la discipline à nos athlètes si nous voulons aller loin ", a lancé un membre du bureau exécutif fédéral. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les Ponténégrins ont ainsi surfé sur ce vide pour dominer la compétition de bout en bout.

La coupe Édith-Lucie-Bongo de judo est une compétition qui rend hommage à l'ancienne première dame du Gabon et fille du président de la République du Congo. Les athlètes qui ont participé à cette compétition qui s'est déroulée au gymnase d'Oyo, en présence des autorités administratives et sportives de la Cuvette, sont venus de Pointe-Noire, du Pool, du Niari, de la Bouenza, de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest et de la Sangha.

Selon la commission d'organisation, cette deuxième édition a permis à la direction technique de jauger le niveau des athlètes qui pourront représenter le Congo lors des prochaines compétitions continentales et internationales. Il sied de noter que la Fécoju-Da a demandé puis participé à une messe d'action de grâce en la cathédrale d'Oyo, avant de commencer les combats.