Congo-Brazzaville: Kouilou - Des réponses attendues pour améliorer la situation des écoles

Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a passé au crible les problèmes qui minent le système éducatif dans le département du Kouilou. Des réponses sont attendues pour améliorer la situation.

Dans les districts de Mvouti, Nzambi, Loango et ailleurs où le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation est passé, la réalité est la même, à quelques exceptions près. Déficit du personnel enseignant ; mauvaises conditions d'études pour les élèves et de travail pour le personnel ; l'épineux problème de recrutement des enseignants, notamment les communautaires et volontaires à la fonction publique, autant de problèmes soulevés par la communauté éducative du département du Kouilou.

" A tous ces problèmes, des réponses vont être apportées car le gouvernement poursuit les efforts visant à renforcer la résilience du système éducatif. Nous avons espoir pour 2023 puisque le quota sera quasiment doublé par rapport à celui de l'année passée ", a indiqué le ministre Jean Luc Mouthou, dans ses échanges avec le personnel enseignant.

A Nzambi, le sous-préfet Félix Mouttou a salué la volonté d'améliorer la situation de l'école en milieu rural avec, entre autres, l'ouverture du centre d'éducation préscolaire de Tchilounga. Il a sollicité l'ouverture d'un autre centre à Ntandou-Ngoma où le site et le donateur sont disponibles.

Par ailleurs, dans le district de Mvouti, la réhabilitation sous peu de l'internat, en ruine depuis des années, permettra d'accueillir les élèves du collège et du lycée qui ne devraient plus parcourir de longues distances pour étudier. A Ntoto-Siala, le ministre Jean Luc Mouthou a évoqué la nécessité d'accélérer la construction des deux bâtiments du collège de Mpondila afin de libérer les bâtiments squattés du collège et résoudre l'épineux problème de pléthore dans les salles de classe. L'école primaire Mengo, quant à elle, attend la finition des nouveaux bâtiments.

Il convient de souligner que le constat fait par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation dans le département du Kouilou est quasiment la même dans d'autres départements du pays. Il est aussi vrai que dans plusieurs localités, les écoles se construisent pour améliorer la qualité du système éducatif. Les efforts méritent d'être poursuivis pour atteindre les résultats escomptés.