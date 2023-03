Congo-Brazzaville: Coopération - Hausse de 30% du financement de la Banque mondiale au profit du pays

La Banque mondiale demeure l'un des principaux bailleurs de la République du Congo, avec un portefeuille estimé cette année à 756 millions de dollars (464,8 milliards FCFA), contre 575 millions de dollars (344,5 milliards FCFA) en 2022. L'institution de Bretton Woods entend appuyer l'exécution de nouveaux projets liés au Plan national de développement (PND) 2022-2026.

Les travaux de la revue de performance du portefeuille du Congo ont été lancés, le 13 mars à Brazzaville, par la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas. Les discussions qui sont couplées avec la semaine de partage des connaissances sur la Banque mondiale visent à évaluer le volume d'intervention de la banque, la pertinence des projets en cours et les perspectives de coopération.

Douze projets nationaux sont financés par la Banque mondiale, principalement en matière de développement humain (protection sociale 22% et santé 16%), d'agriculture 13%, de numérique 13%, d'environnement 8%. Le Congo émarge aux trois guichets de la banque, IDA pour 544 millions de dollars, BIRD pour 150 millions de dollars et fonds fiduciaires pour 62 millions de dollars.

En plus de son intervention dans divers secteurs de développement et l'appui budgétaire qu'elle a accordé au gouvernement, la Banque mondiale s'est engagée à soutenir la reprise économique amorcée depuis l'an dernier, ainsi que les axes prioritaires du PND 2022-2026. " Le gouvernement congolais peut compter sur la disponibilité et l'engagement de la Banque mondiale à soutenir ses efforts pour lui permettre d'atteindre ses objectifs de développement ", a déclaré la représentante résidente de la Banque mondiale au Congo, Korotoumou Ouattara.

Les mesures édictées par le Congo pour amortir les effets de la crise financière internationale et la pandémie de covid-19, par exemple le paiement de la dette intérieure, l'investissement dans le secteur gazier, ont permis la reprise des activités économiques au niveau national. La croissance du produit intérieur brut devrait atteindre cette année 3,5% plus qu'en 2022 (1,5%), d'après Vincent Tsoungui Belinga, l'économiste pays pour la Banque mondiale. Ce rebond de la croissance a été tiré par le secteur hors pétrole mais aussi le regain d'investissement des plus grands producteurs de pétrole.

La vitalité du partenariat Congo-Banque mondiale se conjugue avec la performance de chacun des projets conjoints, a estimé Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas. " Galvanisés par de tels résultats, nous élargissons le spectre de notre action et cette année 2023 marque une offensive appuyée à l'endroit de la société financière internationale du Groupe de la Banque mondiale avec laquelle nous avons entamé, depuis avril 2022, les discussions en vue d'obtenir non seulement des réponses idoines au financement du PND-2022-2026, mais aussi son expertise dans les domaines du partenariat public-privé et de l'amélioration du climat des affaires ", a laissé entendre la ministre du Plan.

L'édition 2023 de la revue de la performance du portefeuille du Congo est organisée sur le thème " Une gouvernance efficace pour une croissance durable, équitable et inclusive ". Ce thème a été choisi, selon les deux parties, afin de répondre aux défis d'une gouvernance efficace pour la mise en oeuvre des réformes nécessaires au maintien des équilibres socioéconomiques en privilégiant l'inclusion sociale, l'appui aux secteurs sociaux, y compris la croissance durable et la résiliente aux changements climatiques.