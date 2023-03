Afrique Australe: Sécurité frontalière - Le Congo et l'Angola se concertent

Le général de brigade Jean Olessongo Ondaye, commandant de la zone militaire de défense n° 1(Pointe-Noire/Kouilou), et le nouveau commandant de la région militaire et de la police du Cabinda, le lieutenant-général T. Toussaint dos Santos, se sont concertés le 10 mars à Tchiamba-Nzassi sur la question de la sécurité de leurs frontières communes.

Les deux commandements se sont entendus pour renforcer la sécurité à la frontière des deux pays, tout en facilitant la circulation des biens et des personnes de part et d'autre. Jean Olessongo Ondaye et T. Toussaint dos Santos ont exprimé leur satisfaction au terme des échanges, symbole de paix, de fraternité et de belle coopération entre le Congo et l'Angola.

Ils ont souligné que la relation entre les deux pays allait au-delà de l'amitié ou du simple voisinage. " Nous pouvons dire que notre feuille de route a été initiée depuis des années par les présidents Marien Ngouabi et Agostinho Neto. Nous constatons aussi, avec bonheur et fierté, que le même itinéraire est suivi par nos deux chefs d'Etat actuels, à savoir João Lourenço et Denis Sassou N'Guesso. Nous constatons encore qu'il n'y a pas de hasard, parce que nos deux chefs d'Etat sont des patrons de médiations internationales ", a dit Jean Olessongo Ondaye.

Cette réunion de concertation fait suite aux recommandations de la réunion ministérielle de 2022, au cours de laquelle le Congo, à travers le ministre de la Sécurité et de l'Ordre public, Raymond Zéphirin Mboulou, et l'Angola, à travers leministre Eugénio César Laborinho, avaient pris l'engagement d'assurer la sécurité au niveau de leur frontière commune.

Les deux ministres avaient, entre autres, évalué l'état actuel des relations de coopération bilatérale en matière de sécurité et de l'ordre public, analysé le degré de mise en oeuvre du protocole qui institutionnalise le sous-comité de vérification des frontières terrestres et fluviales, évalué la pertinence de la signature d'un accord pour la constitution de la commission permanente mixte de défense et de sécurité Angola/Congo, ainsi que la nécessité de réactiver les réunions régulières entre les deux gouvernements. Notons que la prochaine réunion sur les questions de sécurité frontalières entre les deux commandements aura lieu en Angola à une date ultérieure.