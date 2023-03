Egypte: Chaker examine avec une délégation britannique le renforcement de l'investissement en Egypte

Le ministre de l'Electricité et de l'Energie renouvelable, Mohamed Chaker, a valorisé les relations privilégiées liant l'Egypte et la Grande-Bretagne et la coopération entre les deux pays dans ce domaine.

M. Chaker s'exprimait lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Caire, Gareth Bayley, et une délégation représentant un certain nombre d'entreprises britanniques opérant dans le domaine de l'énergie pour discuter des moyens de soutenir et de renforcer la coopération avec le secteur égyptien de l'électricité et des énergies renouvelables et d'augmenter les opportunités d'investissement en Égypte.

Le ministre, qui a loué la coopération fructueuse avec un certain nombre d'entreprises britanniques opérant dans les projets du secteur en Égypte, a affiché sa volonté d'accroître cette coopération, et a passé en revue les réalisations que le secteur de l'électricité et des énergies renouvelables a réussi à accomplir.

Il a évoqué les démarches réussies qu'avait prises le secteur égyptien de l'électricité qui a pu, en coopération avec la société allemande Siemens et ses partenaires locaux, mettre en oeuvre la construction de trois des centrales électriques géantes à Beni Suef, à Bourlos et dans la nouvelle capitale administrative en vue d'ajouter 14 400 mégawatts.

Le secteur a réussi à ajouter des capacités électriques d'environ 30 mille mégawatts au réseau électrique unifié, selon le ministre qui a assuré que les capacités de production disponibles sont donc devenues suffisantes pour répondre aux besoins en énergie électrique des investisseurs dans toute la République.

Il a abordé la stratégie de l'Etat visant à augmenter la part de l'énergie renouvelable dans le mix énergétique, et évoqué l'intérêt accordé par le secteur de l'énergie à la diversification des sources d'énergie et au fait de bénéficier des ressources naturelles de l'Egypte, notamment les sources d'énergie nouvelle et renouvelable, expliquant que cette stratégie vise à atteindre 42% de la contribution des énergies renouvelables dans le mix énergétique en Egypte d'ici 2035.

M. Chaker a fait la lumière sur les sources d'énergie renouvelable riches en Egypte, notamment les énergies éolienne et solaire, qui lui permettent d'être un des plus importants pays producteur d'énergie renouvelable, rappelant que le secteur a pris un certain nombre de mesures importantes pour tirer profit des énormes potentiels de l'énergie renouvelable conformément à un certain nombre de mécanismes en vue d'encourager la participation du secteur privé dans ses projets.

Il y a une coopération avec des entreprises mondiales pour entamer des discussions et des études afin de mettre en oeuvre des projets expérimentaux de production d'hydrogène vert en Égypte, première étape d'expansion dans ce domaine pour l'exportation, a assuré le ministre de l'Electricité et de l'Energie renouvelable, signalant que le secteur est prêt à coopérer avec les différentes parties dans ce domaine.

Un grand nombre d'investisseurs des secteurs privés étranger et local se sont présentés pour se lancer dans les projets du secteur, en particulier les projets d'énergies nouvelles et renouvelables, a renchéri M. Chaker, faisant état de la signature de mémorandums d'entente lors de la conférence sur le climat COP27 pour produire des capacités allant jusqu'à 28 000 mégawatts à partir de l'énergie éolienne.

Le ministère de l'Electricité accorde de l'intérêt à l'interconnexion électrique avec les pays voisins, a-t-il précisé, faisant référence à l'interconnexion électrique existante avec la Jordanie, la Libye et le Soudan et aux projets en la matière avec l'Arabie saoudite, Chypre et la Grèce pour faire de l'Egypte un centre régional d'échange de l'énergie avec l'Europe et les pays arabes et africains.

De son côté, la délégation britannique a loué les grandes expériences que possède le secteur égyptien de l'électricité et de l'énergie renouvelable dans tous les domaines, les réformes que l'Egypte a généralement réussi à mettre en place et les réalisations accomplies par le secteur électrique égyptien au cours de la dernière période.

La délégation britannique a affiché sa volonté d'accroître la coopération dans plusieurs domaines, notamment les énergies renouvelables et l'hydrogène vert, valorisant tous les efforts déployés par le secteur de l'électricité et de l'énergie renouvelable en Egypte qui est devenue un pays pionnier dans le domaine de la lutte contre le changement climatique dans la région.

