Soudan: Ahlam Mahdi - Engagé à créer un climat d'investissement approprié

Khartoum, 13 mars 2023 (SUNA)- La ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Ahlam Mahdi Sabeel, a renouvelé son engagement à créer un climat propice à l'investissement en encourageant les politiques par le biais du système de guichet unique.

S'adressant au forum de partenariat entre les secteurs public et privé, le ministre a déclaré que le partenariat est l'une des tendances modernes de l'État, notant qu'il s'est considérablement accru dans les pays développés et en développement, pour répondre à la demande croissante de services dans les infrastructures dans divers secteurs en raison de la faible capacité du secteur public à financer ces projets.

Ahlam Mahdi a indiqué que le partenariat entre les secteurs public et privé est un bon point d'entrée pour améliorer les services d'infrastructure en augmentant les compétences pour les projets, en transférant les expériences entre les deux secteurs et en contribuant à élever le niveau de concurrence et à assurer les services publics, ce qui se reflète en augmentant les investissements locaux et internationaux et en offrant des opportunités d'emploi dans le pays.

Elle a déclaré que l'État a formé de lois sur l'investissement et le partenariat et visent à accroître l'efficacité des investissements du secteur privé et à encourager à entrer en partenariats étrangers afin d'accroître l'efficacité de l'économie nationale.

