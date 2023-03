Togo: Financer les dépenses publiques sans mettre en péril la viabilité de la dette

Le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest (AFRITAC de l'Ouest) organise depuis lundi et pour cinq jours à Lomé un séminaire sur le la gestion de la dette et de la de la trésorerie.

Une rencontre présidée par la directrice de cabinet du ministre de l'économie et des Finances, Akou Mawussé Afidenyigba.

'La recherche d'une gestion optimale de la trésorerie, tout en utilisant efficacement le levier de la dette comme facteur de croissance, est un sujet majeur pour nos pays', a-t-elle rappelé.

La plupart des stratégies d'investissements des pays africains reposent sur une mobilisation à moindre coût des financements nécessaires aux objectifs de croissance soutenue afin de réduire la pauvreté et améliorer le niveau de la population.

Au Togo, des réformes ont été réalisées dans c e domaine.

'Le but de ce séminaire est d'amener les Etats de l'UEMOA à parvenir irréversiblement à gérer leur dette et leur trésorerie de manière intégrée, optimale, efficace et efficiente', a déclaré Maximilien Kaffo, le représentant résident du Fonds monétaire international (FMI) au Togo.

Il a souligné la difficulté croissante à mobiliser des ressources provenant des sources traditionnelles de financement, aggravée par le contexte actuel sur les marchés financiers domestiques et le marché financier international caractérisé par une augmentation des taux d'intérêt .

Il y a donc une nécessité d'accélérer les réformes visant à moderniser la gestion des finances publiques et de trouver des ressources propres et des opportunités d'endettement à court, à moyen et à long terme pour financer les dépenses publiques sans pour autant mettre en péril la viabilité de la dette.