Congo-Brazzaville: Autonomisation des femmes - Un centre de formation en coupe-couture à Kimba

La 113e journée internationale des droits des femmes a été marquée à Kimba, dans le département du Pool, par l'ouverture officielle du centre d'apprentissage en coupe-couture, agrémentée par quelques activités sportives.

Plusieurs femmes de Kimba ont pris part à la fête du 8 mars célébrée sur thème national " Femmes, protégeons-nous contre les violences en ligne avec la loi Mouebara ". A l'occasion, le député Antoine Bokolojoué, l'initiateur de la rencontre, a ouvert l'atelier destiné à former les femmes et jeunes filles en coupe-couture. La structure est dotée d'une vingtaine de machines à coudre et de quelques fers à repasser, des outils qui vont permettre aux apprenantes de bien assimiler les enseignements.

" De grâce, ne mettez pas de la politique dans ce don, c'est gratuit. Donnez l'occasion à toute femme désireuse d'apprendre le métier ", a souligné en substance le donateur.

Se félicitant du geste du député, le sous-préfet de Kimba, Bernard Ngouala, a exhorté les bénéficiaires et futures apprenantes sur l'intérêt de la formation qu'elles vont recevoir. " C'est un instrument qui permettra à nos femmes, tantes, mamans et nos jeunes filles de devenir autonomes et indépendantes vis-à-vis des hommes. Mes soeurs, voilà le métier qu'il vous faut désormais apprendre dans ce centre, un don du député à l'endroit de la population de Kimba ", leur a-t-il dit.

S'exprimant sur la fête du 8 mars, la présidente des femmes de Kimba, Félicité Massala, a rendu un hommage mérité au chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, pour le combat qu'il mène au profit de la femme. Le sous-préfet de Kimba, de son côté, a appelé les femmes à prendre conscience de leur autonomisation. Bernard Ngouala a également rappelé que beaucoup de textes juridiques pertinents sont mis à la disposition pour la quête d'égalité homme-femme en République du Congo. " Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts pour votre liberté. Beaucoup de promesses ont été faites sans être tenues. L'heure n'est plus à la mendicité de vos droits car la vraie liberté et la vraie indépendance ne s'acquièrent jamais sans lutte. Seule, la lutte libère ", a-il souligné.

Rappelant l'historique de la Journée du 8 mars, le député Antoine Bokolojoué a déclaré que cette fête est un moment exceptionnel qui marque la prise en compte des droits des femmes.

Au sujet des activités sportives, notamment le football féminin, les mamans de Kimba ont remporté la coupe en battant en finale l'équipe féminine du CEG de la localité aux tirs au buts 2-1 après un score de parité d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. Au nzango où quatre équipes étaient aux prises, la compétition a été remportée par celle de Kimba centre.