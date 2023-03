Mauritanie: L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif présente à Nouakchott la plateforme 'DLALA Marketstore' de commercialisation des produits palestiniens

Rabat — L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, affiliée au Comité Al-Qods présidé par SM Roi Mohammed VI, présente les 15 et 16 mars à Nouakchott, la plateforme "DLALA Marketstore" pour la commercialisation électronique des produits palestiniens.

Dans un communiqué, l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif indique que cette plateforme sera présentée en marge du Forum de l'Investissement Mauritanie-OCI, dans le cadre des Journées d'investissement du Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC), expliquant que le projet de plateforme, qui a été lancé par l'Agence avec une méthodologie sociale et solidaire, vient soutenir le secteur du commerce à Al-Qods et aider les commerçants et associations locales dans la commercialisation de leurs produits et leur permettre de les promouvoir dans des expositions, à l'intérieur et à l'extérieur de la Palestine, dans le cadre d'un accord de partenariat et de coopération avec le CIDC, de l'Organisation de la coopération islamique, et dont le siège est basé à Casablanca.

Ainsi, l'Agence met cette plateforme à la disposition des organismes, institutions et associations artisanales de la ville d'Al-Qods pour commercialiser leurs produits, dans un cadre solidaire, ajoute le communiqué.

Et de relever que cette plateforme est à même de rapprocher les produits des artisans de la ville des marchés arabes et internationaux en leur donnant la possibilité de se faire connaître et d'être exposé de manière optimale, à la portée des consommateurs et d'acheteurs, individuels ou par groupe.

En vue d'encourager les organismes, les institutions et les associations, l'Agence met à disposition les capacités programmées dans le cadre du programme "Initiatives civiles pour un programme de développement humain durable à Al-Qods" pour renforcer les compétences des producteurs, développer et améliorer la qualité de la production en vue d'accroître sa compétitivité sur les marchés intérieurs et extérieurs.