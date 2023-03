Burkina Faso: Solenzo - Le haut-commissariat et la préfecture rouverts

Occupé par les groupes armés durant plusieurs mois, Solenzo, chef-lieu de la province des Banwa, a été libérée par l'armée burkinabè au début du mois de décembre 2022. Ainsi, l'Administration est dans une dynamique de reprise progressive de la ville. Le 13 mars 2023, ce sont le haut-commissariat et la préfecture qui ont rouvert leurs portes après plusieurs mois de fermeture.

A cause des multiples attaques, une grande partie de la province des Banwa était tombée sous la domination des terroristes. Ces forces du Mal avaient même remplacé le drapeau national par le leur. Mais à partir de début décembre, des opérations de reconquête de grande envergure ont été engagées par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la partie.

Plusieurs actions militaires ont alors été menées avec succès dans la localité. Depuis le 10 décembre 2022, le drapeau burkinabè flotte de nouveau à Solenzo, signe de la libération de la ville. Pour confirmer cet exploit des éléments engagés pour la défense de la patrie, le président Ibrahim Traoré, qui était nouvellement arrivé au pouvoir, s'est rendu à Solenzo le 31 décembre 2022. Il y a tenu son discours du Nouvel An 2023 en guise d'encouragement des forces combattantes.

Trois mois après la libération de Solenzo, les services administratifs commencent à y rouvrir leurs portes. C'est le cas du haut-commissariat et de la préfecture qui sont de nouveau fonctionnels depuis hier, 13 mars 2023, selon les informations rapportées par l'Agence d'information du Burkina (AIB). En rappel, ces deux services étaient fermés depuis août 2022. Les locaux du haut-commissariat avaient même été saccagés le 4 septembre 2022. Ceux de la préfecture avaient été incendiés le 5 septembre de même que la résidence du préfet. La brigade de gendarmerie, le commissariat de police, la mairie avaient été détruits en fin du mois d'août 2022 ainsi que plusieurs installations de téléphonie mobile.

C'est donc avec une grande joie que les populations ont accueilli la réouverture du haut-commissariat et de la préfecture à Solenzo. L'on se rappelle que l'école y a aussi repris en mi-février 2023. Ces exploits de nos autorités et de nos forces combattantes sont à saluer à leur juste valeur. Il convient cependant d'appeler à plus d'effort pour mettre fin à la souffrance des populations des zones toujours sous contrôle terroriste.