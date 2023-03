Afrique: Le président nigérien au bénin - Une visite de raison

Depuis le 13 mars 2023, le président nigérien, Mohamed Bazoum, à la tête d'une importante délégation, est en visite de 48 heures au Bénin où il a déjà eu un tête-à-tête avec son homologue béninois, Patrice Talon. Au menu des échanges, les questions économiques et surtout de sécurité entre les deux pays qui partagent une frontière commune longue de plusieurs centaines de kilomètres.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette visite du chef de l'Etat nigérien à son voisin du Sud-Ouest, est une visite de raison. Ce, au regard des enjeux du moment, marqués par la récession économique à l'échelle mondiale et la crise sécuritaire en lien avec le terrorisme qui sévit durement en Afrique de l'Ouest et qui s'est métastasé, en quelques années, du Sahel pour étendre son péril jusqu'aux pays du littoral. Touchant, après les pays du Sahel que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tour à tour, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin, tous situés sur la côte atlantique et qui ont déjà fait l'objet d'attaques à des degrés divers, au moment où le Ghana qui est sur le qui-vive, signale des tentatives d'incursions de la pieuvre tentaculaire sur son sol. Autant dire que l'opportunité de cette visite du numéro un nigérien au pays du Vaudou, ne souffre pas de débat.

La visite de Mohamed Bazoum à Patrice Talon, répond aussi de la réalité du terrain

D'autant qu'elle entre dans le cadre général du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Sur le plan économique, Cotonou est d'autant plus d'un intérêt important pour Niamey qu'au-delà de son port autonome éponyme, qui est l'un des débouchés les plus proches de la mer pour le Niger, le pays du Ténéré a, avec le Bénin, un projet commun de construction en cours, d'un oléoduc de 2000 kilomètres de long dont 700 en territoire béninois, devant relier les champs pétrolifères nigériens d'Agadem au port en eaux profondes de Sèmé Kraké au Bénin.

Sa réalisation et sa mise en fonction devraient augmenter, de façon substantielle, la capacité d'exportation du pétrole nigérien. Ne serait-ce que pour cela, Cotonou valait bien une visite officielle du chef de l'Etat nigérien, aux fins de toucher du doigt la réalité de ce gigantesque projet et de constater de visu, l'avancée des travaux. Une étape qui était dans son programme du 13 mars dernier où figurait en bonne place la visite des infrastructures portuaires et de la Station terminale dudit pipeline.

Si l'on ajoute à cela la question sécuritaire en lien avec le terrorisme qui trouble régulièrement le sommeil des populations et des dirigeants de la sous-région, il y a de quoi se convaincre qu'au-delà de toute considération, la visite de Mohamed Bazoum à Patrice Talon, répond aussi de la réalité du terrain qui commande, aujourd'hui plus que jamais, la mutualisation des efforts dans une synergie d'actions des différents pays dans la lutte contre le terrorisme. Cela, pour se donner les meilleures chances de venir à bout de la bête immonde qui continue de se repaître du sang d'innocentes populations, de part et d'autre des frontières. A ce niveau, la sécurisation du parc national du W, du nom de ce complexe naturel transfrontalier riche en faune et en flore, reste un défi majeur pour ces pays voisins qui y mènent régulièrement des opérations de sécurisation.

Mohamed Bazoum et Patrice Talon sont sur la bonne voie du rapprochement

De même que pour leur voisin burkinabè qui abrite une partie dudit couvert forestier. Comment peut-il en être autrement quand on sait que depuis quelques années, les terroristes ont jeté leur dévolu sur ce parc afin d'en faire une base arrière à l'effet de mieux s'adonner à leurs basses besognes dans cette partie de la sous-région ouest-africaine ? Toujours est-il que le Niger et le Bénin ont matérialisé, en juillet 2022, leur volonté de collaboration par la signature d'un accord militaire qui, en plus des échanges de renseignement et des opérations conjointes entre les armées des deux pays, prévoit aussi une assistance aérienne visant à suivre les mouvements des terroristes pour mieux les traquer.

Un accord militaire qui pourrait d'autant plus être revisité à la faveur de ce voyage présidentiel de Mohamed Bazoum, qu'au-delà de la sécurité des populations, nul n'ignore l'attrait et le potentiel touristique de ce parc qui est malheureusement aujourd'hui dans le viseur des terroristes qui n'ont d'autre ambition que de le mettre sous coupe réglée. Multipliant les incursions meurtrières de part et d'autre des frontières. C'est ainsi que le Bénin a enregistré pas moins d'une dizaine de pertes au sein de ses forces combattantes suite aux récurrentes attaques que le pays subit depuis quelques années.

Sans oublier que ledit parc avait aussi connu l'enlèvement, en 2019, de deux touristes français et de leur guide béninois qui trouvera la mort dans ce qui passe aujourd'hui encore pour la première attaque terroriste contre le pays de Patrice Talon. Quant au Niger, les attaques terroristes dans le pays ne se comptent plus et le parc W est loin d'être épargné. C'est dire si Mohamed Bazoum et Patrice Talon sont sur la bonne voie du rapprochement pour mieux porter l'estocade à l'ennemi commun. Reste à espérer que leurs efforts soient couronnés de succès. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, ainsi qu'à tous les autres pays de la région engagés dans la lutte contre l'hydre terroriste.