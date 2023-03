Egypte: Le ministère des Affaires étrangères célèbre la Journée internationale de la Francophonie

Le ministère des Affaires étrangères a organisé dimanche soir les célébrations annuelles à l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie, qui tombe le 20 mars de chaque année.

Le ministère a organisé une réception à cette occasion au siège du Club diplomatique, en coordination avec l'Organisation internationale de la Francophonie et le groupe des ambassadeurs des pays francophones accrédités au Caire.

Ont pris part à cette cérémonie, l'ambassadrice Fatma El-Zahraa Etman, représentante personnelle du Président de la République au Conseil permanent de la Francophonie, l'ambassadeur Hatem El-Atwi, vice-ministre adjoint des Affaires étrangères pour les rassemblements régionaux et politiques, et le conseiller Amr Abdallah, directeur des affaires de la Francophonie ainsi qu'un certain nombre d'ambassadeurs accrédités au Caire et des personnalités de marque.

Dans son allocution de circonstance, Mme Etman a souligné les valeurs établies sur lesquelles repose la Francophonie, au premier rang desquelles les valeurs de dialogue, de solidarité et de respect de la diversité culturelle et humaine sur lesquelles les pères de la francophonie se sont appuyés il y a cinquante ans pour lancer le mouvement francophone, qui a réussi à investir dans l'élément linguistique qui est partagé par un large groupe de peuples comme force motrice de progrès et de développement dans toutes ses dimensions économique, politique, sociale et culturelle.

Elle a également rappelé que le président de la République avait évoqué le rôle important joué par l'Université Senghor, qui est affiliée à l'organisation et dont le siège est en Egypte, en ce qui concerne la préparation des jeunes cadres africains à participer à l'élaboration des stratégies de développement dans leur pays.