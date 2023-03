Soudan: Al-Burhan appelle le Secrétaire Exécutif de l'IGAD à se soucier des questions régionales

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Chef de la session actuelle de l'IGAD, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, a reçu lundi dans son bureau le secrétaire exécutif de l'Autorité Gouvernementale pour le Développement (IGAD), Dr Workneh Gebeyehu.

Gebeyehu a déclaré à la presse que la réunion avait pour but de consulter et de prendre leurs directives du Président du Conseil de Souveraineté et le Président de l'IGAD sur les questions importantes dans la région, notant que la réunion a porté sur les questions de désertification, le retour de l'Érythrée au sein de l'organisation ainsi que sur la situation dans la République du Sud-Soudan.

Il a dit que la réunion était importante et fructueuse et qu'elle avait abouti à des résultats qui soutiendront les efforts de l'IGAD pour résoudre les questions des États membres.

"Aujourd'hui, je peux confirmer que la situation de l'organisation est bien meilleure, compte tenu des grands défis qu'elle a rencontré au cours de l'année passée, en particulier la question des relations entre le Soudan et l'Éthiopie, qui sont revenues à la normale après de fortes tensions, grâce aux efforts de l'IGAD", a-t-il dit.

Il a appelé à la coordination, à la coopération et aux efforts concertés entre tous les États membres de l'IGAD pour soutenir les questions importantes représentées dans la paix au Sud-Soudan, la question de la sécheresse subie par trois États membres à la tête desquels la Somalie, soulignant que l'organisation travaille maintenant sur deux pistes : la sécurité et la paix et les catastrophes naturelles dans la région.