Afrique de l'Ouest: Gernot Rohr - " Je me suis bien reposé depuis ma période nigériane, où j'ai tenu cinq ans et quatre mois "

Gernot Rohr, l'ancien joueur et entraineur des Girondins de Bordeaux, a pris la tête de la sélection du Bénin. Le nouveau sélectionneur béninois s'exprima sur sa signature.

" Je me suis bien reposé depuis ma période nigériane, où j'ai tenu cinq ans et quatre mois. Je crois que c'est un record, personne n'avait tenu aussi longtemps dans ce magnifique pays, très grand, avec beaucoup de bons footballeurs. Le petit voisin qu'est le Bénin a des ambitions, il a construit des infrastructures que j'ai déjà bien observées, avec des stades, des centres de formation, des techniciens étrangers parfois ".

Gernot Rohr s'exprima ensuite sur sa mission, celle de qualifier la nation pour la prochaine Coupe du Monde. Mais avant cela, il y a des échéances qui arrivent très vite souligne girondins4ever.

" J'espère affronter ce challenge avec beaucoup de sérénité, d'humilité aussi. J'avais la même situation au Nigéria. Quand je suis arrivé, ils ne s'étaient plus qualifiés pendant deux CAN, et il fallait se qualifier pour la Coupe du Monde, ce qui paraissait impossible avec le Cameroun, l'Algérie, et la Zambie. On l'a fait, sans perdre un match, avec des joueurs un peu nouveaux. J'avais un peu plus de temps à l'époque. Voilà notre objectif. On sait que ça va être difficile, on est dos au mur. Mais ce n'est pas impossible, et on va se la jouer [...] Mais l'objectif est de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Il y aura neuf équipes africaines, ce qui est nouveau. Pour un quart de finaliste 2019, théoriquement, et même pratiquement, je pense qu'avec le temps on pourra préparer une équipe capable de relever ce challenge. Il faut toujours être ambitieux et je crois que le Bénin le mérite ".