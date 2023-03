Afrique: Finale CAN U20-'Egypte 2023' Sénégal-Gambie (2-0) - Les 'Lionceaux' au sommet des pyramides

Le Sénégal est encore monté sur le toit de l'Afrique en s'adjugeant ce samedi 11 mars au stade International du Caire le trophée de la 23ème édition de la CAN U20. Les Lionceaux ont surclassé en finale la Gambie (2-0) à l'issue d'une rude bataille.

Les juniors sénégalais mettent du coup fin à une malédiction qui poursuivait le football sénégalais lors des dernières compétitions 2015, 2017 et 2019. L'équipe de Malick Daff marche sur les pas de leurs aînés qui ont fait une mainmise sur la CAN 2022, le CHAN 2023, mais aussi sur la CAN de Beach soccer. Un parcours historique et tout simplement unique dans les annales du football africain.

Le Sénégal est encore haut perché dans le football africain. Après le trophée de la CAN de Beach soccer en octobre dernier, celle de la sélection A au Cameroun et ensuite le CHAN 2023 au mois de février dernier en Algérie, c'est autour de l'équipe du Sénégal des moins de 20 ans d'afficher sa suprématie sur le football continental lors de la CAN qui vient de s'achever en Egypte. Auteurs d'un sans-faute en phase de poules et une qualification en Coupe du monde, les Lionceaux ont pu assurer avec brio le dernier acte en remportant face à la Gambie ( 2-0), la finale de cette 23e édition. Les Lionceaux ont démarré en trombe cette finale en prenant dès le coup d'envoi la direction des opérations. Présente dans les duels, la bande à Samba Diallo a annoncé la couleur avec un but matinal qui est intervenu dès la 7ème minute. Suite à un débordement sur le flanc droit de Pape Diallo, suivi d'un centre bien ajusté de Amidou Diop, c'est le longiligne Souleymane Faye qui met le Sénégal en orbite en rabattant de la tête la balle au fond des filets ( 1-0)

Les poulains de Malick Daff maintiennent l'avantage à la fin de la première période qui a été plutôt équilibré avec une légère domination gambienne au niveau de la possession. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Pape Demba Diop s'affirment davantage en multipliant les assauts dans le camp des Youngs Scorpions. Sur un corner tiré à la 54e minute par Lamine Camara, Souleymane Faye remet de la tête et trouve un Mamadou Camara prompt pour sortir une tête croisée et battre à nouveau le portier de la Gambie (2-0). Les Lionceaux font le break. Agressifs dans les duels, les Youngs Scorpions tentent de revenir mais butent sur une défense sénégalaise bien regroupée. Les Lionceaux passeront ensuite à deux doigts de s'offrir le but du 3 à 0 si Samba Diallo n'avait pas manqué de réussite sur ses deux occasions franches. D'abord, sur ce contrôle de la poitrine enchaîné avec une frappe qui frôle le montant droit des cages du portier gambien à la 76e. Le capitaine manquait ainsi un but qui aurait pu être incontestablement celui du tournoi (78e).

C'est également le cas sur le tir du gardien adverse qu'il a contré et qui a terminé hors du cadre. Le nouvel entrant Mohamed Guèye, d'un tir des 25 mètres, tentera un lob qui heurte le montant à la 90e minute. Le Sénégal se contentera de ce score (2-0) et soulève son premier trophée continental. Avec ce titre, cette équipe du Sénégal U-20 met fin à trois échecs consécutifs en finale de CAN (2015, 2017 et 2019). Au niveau des titres individuels, les Lions ont raflé la mise. En plus du titre d'homme du match, décerné à Mamadou Lamine Camara, le titre de meilleur joueur du tournoi a été attribué à Lamine Camara. Quant à Pape Demba Diop et le gardien Landing Badji, ils ont respectivement reçu le trophée de meilleur buteur avec 5 réalisations et de meilleur gardien de la CAN.

La CAF a également placé quatre juniors sénégalais dans le onze-type de la CAN U20. Il s'agit du gardien de but Landing Badji, du défenseur Seydou Sano, de Lamine Camara et de Pape Demba Diop.