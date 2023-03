Afrique: Vaccination contre la fièvre jaune - Près de 4000 relais communautaires reçoivent leurs primes au Maniema

Au total, 3 978 relais communautaires du Maniema ont reçu, lundi 13 mars, leurs primes sur 4 753 ayant participé à la campagne de vaccination contre la fièvre jaune.

Chacun a reçu 50 USD équivalent de la part de l'UNICEF.

Cette paie intervient après que ces relais communautaires ont suspendu momentanément leur participation aux activités de la vaccination par manque des primes.

" C'est à cause de cette pression là que nous avons eu gain de cause. Donc, je vous informe que les relais communautaires sont remis dans leurs droits. Il y a eu 4 753 acteurs qui sont intervenus dans cette campagne-là préventive de la fièvre jaune, mais dans cet effectif-là, il y a eu 3 978 qui ont reçu leurs primes mais il reste encore 775 personnes. On nous dit qu'il y a un problème de numéro de téléphone de M-pesa et consort, on est en train de travailler pour que ces personnes soient aussi remises dans leurs droits ", a expliqué le vice-président de l'Union des présidents des comités de développement de santé du Maniema, Constantin Ngongo Kitenge.

Il a également affirmé que les relais communautaires sont satisfaits de ce paiement :

" Nous félicitons la diligence de l'UNICEF, nous félicitons tous les intervenants pour que les relais communautaires trouvent gain de cause et nous disons que nous ne voulons plus que cette situation se répète prochainement. C'est mieux de payer la personne ce qui lui est dû, dès qu'elle a fini sa tâche ".