Congo-Kinshasa: RDC / CHINE - Le PCC pour une coopération gagnant-gagnant en 2023

" La République Démocratique du Congo est depuis plusieurs décennies à la recherche d'un vrai développement au profit de ses citoyens. Une politique qui lui demande de tisser des liens avec certains pays. C'est ainsi que la République Populaire de la Chine est devenue un partenaire de taille pour le pays de Patrice Emery Lumumba. Et, c'est depuis quelques années que la Chine a décidé d'investir dans les pays africains et principalement la RDC.

Pour gagner ce pari de la coopération, le "Parti Communiste Chinois" a décidé de construire activement une plate-forme de commerce extérieur pour aider le commerce et la coopération économique sino-africaine à atteindre un niveau supérieur.

Ainsi au début de ce mois, le 4 mars 2023, le Parti Communiste Chinois a organisé ses deux sessions de la Chine qui ont été inaugurées à Pékin. Il s'agit des " deux premières sessions " à se tenir après le 20e Congrès national de cette plateforme économique (PCC), connu comme " l'année d'ouverture " et d'une grande importance.

Outre les élections générales quinquennales, les institutions de l'État ont mené des analyses sur les nouvelles politiques de la Chine en matière politique, économique, des affaires

étrangères et de nombreux autres aspects qui seront également largement suivis par le monde.

Le PCC a baptisé 2023 "Année de la Ceinture et la Route"

De ses sessions ressort un élément très important auquel, tout le monde doit s'inscrire et s'investir. Car, l'année 2023 marque le 10e anniversaire de l'initiative chinoise "la Ceinture et la Route". Dans un article intitulé "Les deux sessions de la Chine ont donné le ton au développement économique et à l'ouverture", Pakistan Today a déclaré que l'initiative "la Ceinture et la Route" a apporté des investissements efficaces et davantage d'actifs de grande qualité aux pays participants, promouvant le développement économique et améliorant le bien-être des populations ayant des subsistances dans les pays ou les régions le long de la route. "La Chine continuera à offrir de nouvelles opportunités et un nouvel élan au développement du monde". Des données connexes révèlent que la Chine a signé plus de 200 documents de coopération avec 151 pays et 32 organisations internationales pour construire la "Ceinture et la Route " pendant 10 ans et la plupart des pays africains, dont la RDC, ont bénéficié de

cette coopération.

Sous l'impulsion de l'initiative " la Ceinture et la Route ", l'Afrique a également bénéficié d'investissements complets et d'infrastructures modernisées, qui comprennent des ports, des chemins de fer, des autoroutes, des facilités en télécommunications et d'énergie, etc.

La RDC en première ligne du partenariat

Il sied de noter qu'à la fin de l'année 2022, le projet que la Chine a assisté avec succès le Centre national des arts culturels d'Afrique centrale à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. Chose qui a coïncidé avec le 50e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo. Ceci n'est qu'un microcosme de la mise en oeuvre de l'initiative "la Ceinture et la Route" en Afrique.

Le COVID 19 est resté un défi majeur de la coopération Chine-Afrique

L'apparition de la pandémie de COVID-19 dans le monde en 2020 a posé de nombreux défis à la normalisation des activités économiques et commerciales. Même dans un tel contexte, les statistiques ont révélé que le commerce bilatéral entre la Chine et l'Afrique s'élevait à 254,3 milliards de dollars en 2021, en hausse de 35,3 % sur un an, avec des exportations africaines vers la Chine de 105,9 milliards de dollars, en hausse de 43,7 % sur un an. Au cours des 10 dernières années, la Chine a été le plus grand investisseur en Afrique et n'a pas affaibli cette position même dans le contexte de l'épidémie. La Chine a fourni plus de 18 000 emplois en moyenne à l'Afrique chaque année au cours des dix dernières années. Face à l'épidémie, les pays africains ont généralement souffert de difficultés économiques.

Tandis que le commerce sino-africain va à contre-courant de la tendance, qui profite de la demande apportée par la dynamique de reprise économique de la Chine. Dans le même temps, la Chine a apporté une aide en matière de vaccins et de soutien aux équipes médicales, contribuant à l'économie régionale africaine pour résister à l'impact de l'épidémie.

En outre, afin de permettre à davantage de " produits africains " d'atteindre facilement et rapidement la table du peuple chinois, la Chine a également annoncé la mise en place d'une "filière verte" spéciale pour les produits agricoles africains, donnant la priorité aux demandes des pays africains pour l'accès aux produits agricoles et l'accélération de l'accès à la quarantaine, avec un plan visant à atteindre 300 milliards de dollars d'importations agricoles en provenance d'Afrique d'ici trois ans.

Raison pour laquelle, la Chine a ajusté ses politiques de prévention et de contrôle du COVID-19 en décembre 2022, qui a résisté au coup le plus sévère depuis son apparition. La Chine a rouvert ses portes au monde et le tourisme, les échanges culturels et économiques sont revenus à l'état pré-épidémique. À l'heure actuelle, les gouvernements locaux à tous les niveaux en Chine ont fait du "développement économique", la première priorité de l'année. Le Financial Times a analysé que les avantages des politiques chinoises sont supérieurs aux attentes et que les deux sessions maintiendront la confiance des investisseurs nationaux et étrangers pour la croissance durable à long terme de l'économie chinoise.

Le South China Morning Post a noté dans son rapport que le gouvernement chinois se concentre sur le renforcement de la confiance des entreprises nationales et étrangères pour le développement économique. Les institutions financières internationales telles que Morgan Stanley, Goldman Sachs et Standard Chartered Bank prévoient toutes que l'économie chinoise croîtra à un rythme beaucoup plus élevé en 2023 que l'année dernière. Goldman Sachs a également relevé ses prévisions de croissance économique de la Chine à 5,5 % cette année, ce qui renforce la confiance dans le développement de nombreuses entreprises privées et personnes.

Dans un tel contexte, les activités économiques et commerciales sino-africaines sont vouées à devenir plus fréquentes et plus étroites également.

La Chine estime que certaines puissances occidentales cherchent à préjudicier ses investissements en Afrique

Il convient de noter qu'un certain nombre de hauts responsables européens et américains, dont le ministre des Finances américain Yellen, se sont également rendus fréquemment en Afrique depuis le début de 2023, ce qui a été considéré par les médias comme un moyen pour le gouvernement américain de revigorer les relations avec l'Afrique et empêcher l'influence de la Chine dans les pays en développement. Cependant, selon les données, les médias ont déclaré que les investissements directs américains en Afrique étaient très courts et diminuaient d'année en année.

Aujourd'hui, les activités commerciales entre la Chine et l'Afrique sont environ quatre fois plus importantes que celles entre les États-Unis et l'Afrique. Rapporté par Al-Monitor News du Moyen-Orient, les investissements directs américains en Afrique sont passés de 69 milliards de dollars à 44,81 milliards de dollars en 2021. Le commerce de marchandises entre les États-Unis et l'Afrique s'élevait à 64,3 milliards de dollars l'an dernier, en chute libre de moitié par rapport aux chiffres de 2008, selon le Wall Street Journal.

Avec l'aide de la Chine, le niveau de connectivité et de construction d'infrastructures en Afrique a encore été amélioré, ce qui a favorisé la facilitation du commerce et des investissements interafricains et l'intégration économique, et a offert des opportunités de développement d'industrialisation aux pays africains. De nos jours, les projets d'investissement chinois en Afrique comprennent l'exploitation minière, la fusion minière, la production de ciment, la transformation du bois et d'autres industries.

Les projets commerciaux chinois comprennent les automobiles et les pièces automobiles, les vêtements, les matériaux de construction, les meubles, les appareils électroménagers, les téléphones portables et les accessoires, le matériel, les lampes, la papeterie, les produits en plastique, l'acier, le fer et d'autres matériaux de construction à base de métal, les appareils électriques et autres commerces de gros. Par exemple, en RDC, de plus en plus d'entreprises chinoises et de Chinois investissent et créent des entreprises, en plus de dizaines d'entreprises chinoises de construction et d'exploitation minière, il existe un certain nombre de supermarchés chinois, d'hôtels, de restaurants, de fermes maraîchères, etc.

De plus en plus de politiciens et d'entrepreneurs africains sont prêts à promouvoir le développement des ressources afin de bénéficier de la coopération entre la Chine et les pays africains. L'amélioration de l'environnement des affaires a connu une grande progression et créée un bon environnement pour la coopération économique entre les deux parties.