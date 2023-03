Gambie: Le Président Barrow procède à l'inauguration d'une route de 54 km à Sabach Sanjal

Le Président Adama Barrow a procédé à l'inauguration ce week-end de la Première Portion de la Route de la Rive Nord, d'une longueur de 54 kilomètres. Cette première portion, financée par le gouvernement, se trouve dans la localité de Sabach Sanjal, dans la Région de la Rive Nord.

Dans son discours devant l'assemblée lors de la cérémonie d'inauguration, le Président Barrow a rappelé que la communauté de Sabach Sanjal regorgeait autrefois d'éminents représentants du gouvernement, tels que des législateurs, des ministres et même un Vice-Président, mais que la réalisation de ce " magnifique projet routier " n'avait jamais eu lieu à leur époque, jusqu'à ce jour.

" Pendant une période de 50 ans, Sabach Sanjal a attendu un tel projet qui ne s'est jamais concrétisé, mais en l'espace de cinq à six ans, mon gouvernement a construit une route de qualité qui servira l'ensemble de la communauté ", a-t-il déclaré.

Le Président a ainsi félicité l'Administration Nationale des Routes (NRA), l'entrepreneur, le consultant et le Ministère des Transports, des Travaux et de l'Infrastructure. D'après lui, l'entrepreneur a accompli un " excellent travail " et, par conséquent, il bénéficie de la confiance totale du gouvernement qui souhaite poursuivre la collaboration avec lui.

En outre, il a exhorté les habitants de la localité de Sabach Sanjal à s'unir et à apporter leur soutien à son gouvernement. Il leur a également assuré qu'une union totale des fils et filles de Sabach Sanjal permettrait à son gouvernement de satisfaire, et ce, avec promptitude, toutes les demandes et réclamations de la communauté.

Mr Ebrima Sillah, Ministre des Transports, des Travaux et des Infrastructures, a déclaré qu'avant cette intervention, les routes de la région étaient déjà dans un état de dégradation très avancé, et ce, en raison d'un certain nombre de facteurs liés à la détérioration du terrain, à travers lequel le réseau de routes en gravier latéritique a été construit.

D'après lui, l'un de ces facteurs était l'absence d'un système de drainage adéquat. Le problème de drainage a donc été l'un des facteurs les plus pris en compte dans le schéma de conception des routes qui viennent d'être achevées.

" Ainsi, 38 viaducs ont été construits en vue de garantir un système de drainage adéquat des routes principales et des routes d'accès. Des canalisations peu profondes ont également été construites afin de faciliter l'écoulement de l'eau depuis la structure de la route jusqu'aux exutoires "

Poursuivant son discours, le Ministre Sillah a déclaré qu'étant donné qu'une grande partie des routes traverse des zones d'habitation à SaraKunda, Pallen et Dibba Kunda, la conception et la mise en oeuvre de la route ont été réalisées avec les questions de sécurité routière à l'esprit.

À cet égard, a-t-il poursuivi, des marquages routiers spécifiques, des panneaux, des glissières de sécurité et des ralentisseurs ont été construits à des endroits stratégiques dans le cadre d'une politique consciente et stratégique visant à améliorer la sécurité sur la route.

Il a donc félicité le Président Adama Barrow pour son soutien continu à l'avancement de la politique de développement infrastructurel de la Gambie.

Le Ministre Sillah a également félicité le Ministère des Finances pour avoir fourni les fonds nécessaires au financement du projet. Financement qui provient entièrement du budget national.

Il a également adressé des remerciements particuliers à l'entrepreneur, aux consultants, au gouverneur et au personnel de la Région de North Bank, ainsi qu'à la communauté locale pour leur immense soutien qui a permis de mener à bien le projet dans les délais impartis.

Ali Arezki, l'entrepreneur, a déclaré que la route de 54 km a été conçue selon des normes élevées et avec des panneaux de signalisation de haute qualité. Il a ajouté qu'AREZKI a toujours veillé et veillera toujours à l'exécution des travaux ainsi qu'au respect des normes de qualité, et ce, conformément aux règles de l'entreprise.

Au nom de l'entreprise, Ali Arezki a exprimé sa joie et sa gratitude au gouvernement pour la confiance accordée à l'entreprise (AREZKI GROUP) dans la mise en oeuvre et la réalisation d'un tel projet.

