Congo-Brazzaville: International leadership youth forum - Plus de 500 jeunes africains attendus à Brazzaville

La capitale congolaise abritera, les 30 et 31 mars prochains, au Palais des congrès, la première édition de Brazzaville international leadership youth forum (Bilyf). Placé sur le thème " Relever les défis du développement de l'Afrique ", cet événement réunira plus de cinq cents participants dont les leaders de la jeunesse africaine, les jeunes qui se distinguent dans différents domaines.

Les objectifs du grand rendez-vous placé sous le patronage du chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, sont de réunir la jeunesse autour d'une plateforme inclusive permettant d'aborder efficacement les défis de développement socio-économique de l'Afrique ; discuter des stratégies visant à améliorer les conditions de vie des jeunes africains ; encourager l'engagement actif et participatif des jeunes dans la gouvernance, l'entrepreneuriat, le leadership et la prise de décision.

" Depuis quelques années, l'Afrique fait face à plusieurs défis de taille ; les défis de sa sécurisation (les conflits dans le Sahel et à l'Est de la République démocratique du Congo), de sa démocratisation, de son développement socio-économique et de l'avenir de sa jeunesse qui représente 77 % de la population du continent. Cette jeunesse constitue à la fois un pilier pour l'émergence du continent, mais aussi elle est en proie à différents maux, tels que le chômage, l'immigration, l'éducation et la formation ; ces problématiques sont une alerte à prendre au sérieux. Il est nécessaire d'agir et la jeunesse doit elle-même prendre les choses en main ", ont rappelé les organisateurs.

Le Bilyf est, en effet, un point de départ d'une dynamique des jeunes du continent ayant décidé de prendre en main leur destin commun et celui de toute l'Afrique. " Bilyf, c'est plus qu'un forum, c'est une expérience. Organisé chaque année, il se veut être innovant et pragmatique, car il ne s'agit plus de faire l'inventaire de ce que l'on devrait faire pour la jeunesse mais de savoir comment mieux soutenir et financer ses activités. L'événement constitue donc le moyen privilégié de faire converger les orientations et les actions de tous les intervenants en vue de confirmer la jeunesse comme catalyseur de l'intégration régionale à travers une Convention de partenariat solide et durable ", a indiqué le communiqué de presse qui annonce l'événement.