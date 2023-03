Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Identifier les défis pour mieux planifier les actions du terrain

Le chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général de division Guy Blanchard Okoï, a lancé, le 14 mars à Brazzaville, la conférence de planification des activités pour l'année 2023.

La réunion annuelle de trois jours regroupe les commandants organiques (état-major général, terre, mer, air, écoles, logistique et renseignements) et opérationnels (commandants des zones militaires de défense 1 et 9) des forces armées congolaises. Elle a pour but l'appropriation des orientations et directives des échelons supérieurs ainsi que la définition de meilleures modalités de leur mise en oeuvre.

Dans son mot d'ouverture, Guy Blanchard Okoï a invité les conférenciers à s'approprier et identifier les défis qui pourront impacter les actions sur le terrain et de pouvoir envisager des réponses ainsi qu'une organisation adéquate et cohérente du travail pour l'année 2023.

Les thèmes retenus par le commandement des FAC, a-t-il indiqué, couvrent un large éventail des domaines qui permettront d'enrichir la compréhension de tous sur les budgets, la gestion des ressources humaines, les opérations, l'instruction et la logistique. " Il s'agit aussi des domaines qui ont un caractère transversal et interministériel comme l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, une des batailles importantes avec levier du gouvernement ", a annoncé le général de division, Guy Blanchard Okoï.

Il sied de noter que la conférence annuelle de planification générale des activités des FAC 2023 se déroule autour de quatre centres d'intérêt : l'appréciation du contexte général et particulier d'exécution des activités des FAC courant cette année; l'examen et la validation des projets d'instructions particulières du chef d'état-major général des FAC ; la contribution à l'approfondissement du processus de programmation générale des activités au sein du ministère de la Défense nationale ; le renforcement des connaissances sur des thématiques en rapport avec la gestion des structures et l'exercice du commandement.

Cette conférence est un moment d'échange et de dialogue fécond entre le chef d'état-major général des FAC et ses grands subordonnés. Elle s'inscrit dans une logique d'optimisation du travail et d'amélioration des performances, en adéquation avec les exigences de la gestion axée sur les résultats.