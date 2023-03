Ethiopie: Lutte contre la pauvreté en Afrique - Les ministres des Finances et de la Planification attendus en Éthiopie

La ville capitale de l'Ethiopie, Addis-Abeba, abrite du 15 au 21 mars la 55e session de la conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique intitulée " COM2023 ".

La rencontre de haut niveau connaîtra la participation active des experts, des gouverneurs des banques centrales, des entités du système des Nations unies et des institutions financières panafricaines, des institutions universitaires sans oublier les partenaires au développement. Organisée par la Commission économique pour l'Afrique (CEA), elle a pour thème " Favoriser la reprise et la transformation en Afrique pour réduire les inégalités et les vulnérabilités ".

L'objectif principal de la session est de renouveler l'accent et l'action sur la réduction de la pauvreté, les inégalités et d'autres facteurs qui laissent la population africaine continuellement vulnérable à ces fléaux. Ceci, en mettant en place une politique d'appoint, susceptible de contrer ce fléau qui mine négativement le continent.

Justifiant le bien-fondé de la réunion stratégique, l'un des organisateurs et responsable de la CEA a précisé que les taux de croissance élevés au cours des deux dernières décennies ont entraîné une réduction des niveaux de pauvreté en Afrique et la part de la population vivant dans l'extrême pauvreté a diminué de 55 à 35 % entre 2000 et 2019. Les statistiques indiquent qu'un nombre étonnant d'environ 546 millions de personnes ont vécu dans l'extrême pauvreté en 2022. Ces chocs mondiaux transforment des millions de personnes vulnérables en nouveaux pauvres du continent, inversant ainsi des décennies de progrès. Parmi les causes de ce phénomène figure la pandémie de covid-19 qui a poussé 55 millions d'Africains supplémentaires en dessous du seuil de pauvreté sans oublier l'impact de la guerre en Ukraine.

" Même lorsque les taux de croissance étaient élevés en Afrique, tout le monde n'en bénéficiait pas de la même manière ", souligne la CEA. Elle ajoute, par exemple, qu'entre 2004 et 2019, les 10 % les plus élevés des salariés ont reçu environ 75 % du revenu total. Les inégalités élevées ainsi que les niveaux élevés de pauvreté créent un cercle vicieux dans lequel des goulots d'étranglement structurels persistent, rendant la population africaine éternellement vulnérable aux chocs économiques et non économiques.

Notons que pour cette réunion le comité d'experts se réunira du 15 au 17 mars en vue des délibérations techniques sur le thème et les questions statutaires de la Commission. Le segment ministériel aura lieu les 20 et 21 mars. Un certain nombre d'événements spéciaux et parallèles aura également lieu en marge des sessions.