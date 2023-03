Congo-Brazzaville: Close combat - Le cercle sportif Funitan poursuit son dynamisme

Dans le cadre du respect des instructions du président de la Fédération internationale de close combat (Ficc), Jean Marc de Morgues, le Centre sportif Funitan (CSF), l'un des meilleurs clubs de close combat de Brazzaville, a organisé le 12 mars une grande marche sportive.

La marche sportive visant à maintenir la cohésion, l'endurance et autres atouts sportifs des athlètes a permis aux responsables du club, notamment le président Noé Kakoula et le directeur technique national, Francis Mahoungou, de promouvoir le close combat. Le départ et l'arrivée étaient au centre de formation Gothia de Mfilou.

Cette grande activité dominicale a connu la participation de plusieurs membres, parents d'élèves et sympathisants du CSF. Elle a été réalisée en trois principales phases : marche sportive aux allures d'un mini parcours du combattant, visite collective du membre fédéral malade avant de terminer par un apéritif.

En effet, de Gothia au pont de Mayité puis de Mayité jusqu'à Kinsoundi-Massina, via les quartiers Diata et Château d'eau, sac à dos, baskets aux pieds, les vaillants close combattants de l'école Funitan, du plus petit au plus grand, au rythme du moniteur, ont tenu le coup malgré le soleil accablant. Au menu, il y avait la course, des flexions, des escalades.

Selon le directeur technique national, la motivation était grande ; ce qui du reste a suscité l'enthousiasme, l'admiration des passants et riverains pour le close-combat.

Après cette phase meublée d'énormes efforts physiques et la visite du membre malade, toute la troupe a pris part à un moment convivial aux allures d'une fête de l'an. Profitant de cette belle occasion, le moniteur Francis a rappelé à tous les principales missions techniques et déontologiques de l'heure assignées au CSF, valables pour cette saison sportive, en rapport bien sûr avec le programme fédéral en cours.