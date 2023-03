Afrique: Au Malawi et au Mozambique, la situation reste critique après un nouveau passage du cyclone Freddy

Au Malawi et au Mozambique, la situation reste critique quatre jours après un nouveau passage de Freddy, en passe d'être classé comme le cyclone le plus long jamais enregistré par les météorologues. Celui-ci a fait au moins 190 morts au Malawi et 10 décès au Mozambique. De nombreuses autres personnes sont portées disparues dans ces deux pays d'Afrique australe.

Des milliers de personnes déplacées, des maisons détruites et des infrastructures vitales endommagées : la situation reste critique en Afrique australe, quatre jours après le retour du cyclone Freddy. Au Malawi et au Mozambique, au moins 200 personnes sont mortes et beaucoup d'autres sont portées disparues.

C'est la région de la capitale économique du Malawi qui paie le plus lourd tribut. La région de Blantyre a en effet enregistré à elle seule au moins 85 morts. Une coulée de boue dans la nuit du 12 au 13 mars a emporté des maisons et enseveli des habitants.

La plupart des maisons de cette région sont faites de briques de boue, les rendant vulnérables aux intempéries.

Les secouristes recherchent des survivants avec des moyens dérisoires, des pelles ou à mains nues. Et les pluies diluviennes, qui continuent à s'abattre sur le Malawi, ne leur facilitent pas la tâche.

Les Malawites sont appelés à redoubler de vigilance face aux chutes d'arbres, à éviter des rivières qui débordent et à limiter leurs déplacements. Les écoles resteront fermées jusqu'au 15 mars.

" Cela risque d'exacerber l'épidémie de choléra "

Mais le pays n'en a pas fini avec les ennuis. Car l'épidémie de choléra, qui fait rage au Malawi depuis l'an dernier, pourrait s'aggraver, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Et c'est aussi la crainte au Mozambique voisin, où Freddy est revenu frapper le 11 mars. Plus de 8 000 personnes y sont menacées par le choléra.

C'est ce qu'explique Guy Taylor, porte-parole de l'Unicef au Mozambique. Il se trouve à Quelimane, l'une des villes les plus touchées " Dans de nombreuses régions du pays, les bassins fluviaux et les réservoirs sont déjà pleins, souligne-t-il au micro de Christina Okello. Et avec les pluies qui tombent dans les pays en amont comme le Malawi, il y a un risque que les inondations s'intensifient au Mozambique ".

Il poursuit : " Cela risque d'exacerber l'épidémie de choléra, mais aussi de favoriser la propagation de maladies d'origine hydrique, comme la diarrhée, qui est l'une des principales causes de décès chez les enfants. Et cela nous préoccupe beaucoup à l'Unicef. "

En passe d'être classé comme le cyclone le plus long jamais enregistré par les météorologues, Freddy devrait repartir par la mer au cours de la semaine. Mais ses dégâts, prévient l'Unicef, resteront bien plus longtemps.