Sénégal: Football - Le Sénégal, meilleure nation africaine

La politique des centres de formation, mise en place au Sénégal, permet aujourd'hui au pays de la Teranga d'imposer sa suprématie et de se hisser au sommet du football africain.

En remportant la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2022, le Beach Soccer, le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) et la CAN U20, le Sénégal est devenu une grande nation de football et même la meilleure nation de football du moment.

Le président de la Fédération sénégalaise de football(FSF), Me Augustin Senghor, s'est réjoui de la continuité, depuis plus d'un an, de cette dynamique déclenchée par la victoire de l'équipe senior à la CAN au Cameroun.

En effet depuis la première victoire des Lions de la Teranga en Coupe d'Afrique des Nations le 6 février 2022, les autres catégories ont aussi remporté des compétitions continentales faisant également du Sénégal une référence incontestable en matière de recrutement des joueurs.