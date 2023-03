Burkina Faso: 11e édition de l'académie de développement personnel - Plus de 400 jeunes formés depuis 2014

Le cabinet Africa New Leaders Group en collaboration avec le Réseau africain des jeunes leaders (RJLAM), l'Association des ressortissants de Vavoua (AREVA) et l'association construire un monde meilleur a organisé, les 25 et 26 février 2023 à Ouagadougou, l'académie africaine des leaders.

Le cabinet Africa New Leaders Group a tenu les samedi et dimanche la 11e édition de l'académie africaine des leaders. Cette académie est une école de formation et de coaching qui préparent au leadership. Elle a pour objectif de former des leaders aptes à transformer et à impacter positivement l'Afrique.

En effet, la présidente du comité d'organisation, Zenabou Seogo a indiqué que depuis sa création, l'organisation de cette académie répond au besoin crucial d'enseigner le développement personnel, le leadership et l'entreprenariat à la jeunesse pour lui permettre de jouer pleinement son rôle dans la construction de l'Afrique.

" De nos jours, il est clairement établi que si nous voulons développer le Burkina Faso et l'Afrique en mettant la jeunesse à contribution. Il est impératif de faire recours à l'auto-emploi et d'enseigner des connaissances qui ne sont pas dispensées dans l'école classique ", a-t-elle souligné.

Elle a alors affirmé que cette école permet, entre autres, aux participants de prendre conscience de leur responsabilité dans la construction de leur avenir, trouver des idées d'entreprises, connaître les structures de financements des projets d'entreprises, de découvrir leur potentialité et leur pouvoir illimité etc.

Le directeur exécutif du cabinet Africa New Leaders Groupe, Daniel Zongo, a quant à lui fait savoir que depuis sa création en 2013, le cabinet s'est donné pour vision, de mettre au service de l'Afrique une nouvelle génération de leaders, respectueux des valeurs africains, acteurs de l'unité africaine, du développement d'une Afrique pacifique.

La présidente du comité d'organisation a affirmé que depuis 2014, l'académie a formé plus de 400 personnes dont plusieurs dizaines d'entre elles se sont lancées dans l'entreprenariat, la vie associative.

Une cinquantaine d'étudiants et de travailleurs sont venus de quatre régions du Burkina Faso pour prendre part à cette académie. Deborah Koulidjati Yentema, étudiante en Licence 2 de technologie biomédicale a affirmé que la formation lui a permis de se connaitre elle-même et de comprendre les autres.

Ouédraogo Moussa, administrateurs civil est à sa première participation à l'académie a indiqué qu'au sortir de la formation, il entend améliorer ses connaissances sur le développement personnel, l'entreprenariat et le leadership.

Le leadership a été défini comme étant la capacité pour une personne s'influencer la conduite humaine et surtout de mobiliser des personnes autour de lui pour aider à réaliser un projet sociétal.

Le développement personnel se défini comme toutes les activités qui concourent à l'amélioration de la qualité de vie d'une personne.

Pour cette édition, les thèmes développés sont, entre autres, les quinze lois du développement personnel, le leadership africain, le leadership féminin, la place et le rôle des relations humaines de qualités dans la réussite de projet d'entreprise et la recherche de l'emploi

Pour atteindre sa vision, le cabinet s'est fixé sept domaines de compétences à savoir : le coaching et le développement personnel, les formations professionnalisantes, les formations humanitaires, l'incubation de leaders et d'entrepreneurs, les études, la communication et l'évènementiel.