Algérie: Energie et Mines - Un mémorandum d'entente entre l'Algérie et Djibouti

ALGER — Un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines de l'énergie et des mines a été signé, lundi à Alger, par l'Algérie et Djibouti.

Le mémorandum a été signé par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et le ministre de l'Energie chargé des ressources naturelles de la République de Djibouti, Yonis Ali Guedi, en présence des présidents directeurs généraux des groupes Sonatrach, Sonelgaz, Manadjim El Djazaïr (Manal), et Asmidal, la présidente de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), le président de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) et le président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Cette coopération bilatérale comprend également les services liés au secteur des hydrocarbures, dont l'exploration, la production, le raffinage, l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers.

La convention comprend, en outre, la mise en place d'une coopération entre Sonatrach et la Compagnie internationale des hydrocarbures de Djibouti, l'étude d'opportunités de coopération dans le domaine de la production, du transport et de la distribution d'électricité et la fourniture de pièces de rechange pour les centrales électriques et gazières, outre l'échange d'expériences dans le domaine de la recherche géologique et minière entre les centres de recherche des deux pays.

Il a été également convenu, en vertu du mémorandum, d'assurer des services d'analyse dans les laboratoires de l'Office nationale de recherches géologiques (ORGM), et d'établir une relation commerciale dans le cadre de l'acquisition par Djibouti de produits miniers de l'Algérie, outre la formation des techniciens et professionnels dans tous les métiers liés aux secteurs des hydrocarbures, du gaz naturel, de l'électricité et des mines.