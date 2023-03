Angola: Plus de 400 tonnes de semences distribuées aux familles agricultrices

Ondjiva (Angola) — Quatre cent quinze tonnes de semences de céréales et de légumineuses ont été mises à disposition par le ministère de l'Agriculture et des Forêts pour soutenir les familles paysannes de la province de Cunene.

Les semences livrées dans le cadre de la campagne agricole 2022/2023, ont bénéficié à 71 mille 011 paysans des six municipalités de la province.

L'information a été fournie lundi à l'ANGOP par le directeur du Bureau de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Carlos Ndanyengondunge, indiquant que 345 tonnes des semences mises à disposition sont des céréales telles que le mil, le sorgho et le blé, et 70 tonnes de haricots communs et macunde.

Il a dit que les semences à cycle végétatif court étaient acheminées vers les stations de développement agraire (EDA), qui étaient ensuite transmises aux agriculteurs respectifs.

Afin d'éviter les pertes dans le processus de production, il a indiqué que le ministère de l'Agriculture avait mis à disposition des semences à cycle végétatif court pour faire face à la situation de sécheresse.

En termes d'engrais, il a indiqué que 150 tonnes d'engrais NPK12-24-12 et 80 tonnes de sulfate d'ammonium ont été acheminées, une quantité satisfaisante pour la demande.

Il a indiqué que les engrais ont été alloués dans le cadre du programme FADA (Fonds d'appui au développement agraire), qui subventionne l'achat d'engrais, où les prix sont subventionnés avec accès au crédit.

Il a fait savoir que le projet ne profite qu'au secteur familial, où le sac de 50 kilogrammes est vendu pour seulement cinq mille kwanzas.

Selon le responsable, si les conditions météorologiques sont conformes aux normes, on pourrait s'attendre à la récolte de plus de 500 000 tonnes de différents produits, en mettant l'accent sur le mil, le sorgho et le blé, car ce sont les cultures choisies dans cette région.

L'ingénieur agronome a ajouté que malgré l'interrègne des pluies au cours du mois de février, si la production est réactivée, elle pourrait avoir son cycle végétatif normal.

160 000 et 30 familles sont impliquées dans la campagne agricole, un chiffre supérieur aux 147 021 qui ont participé à la précédente, où 85 pour cent de la production agricole provient du secteur familial.