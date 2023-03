Afrique: Partenariat Sud-Nord - Hydroma Inc. et Pegasus Capital Advisors s'allient pour développer un portfolio de projets d'hydrogène naturel et vert en Afrique et au Canada.

Pegasus Capital Advisors (PCA) est un fonds d'investissements américain privé pionnier sur les sujets d'impact environnementaux et sociaux à l'échelle mondiale depuis 1995. Premier fonds d'investissements américain accrédité par le Fonds Vert pour le Climat, PCA se consacre à favoriser une croissance durable tout en offrant des rendements attrayants aux investisseurs. À ce titre, PCA est un partenaire clé pour accompagner le développement de projets novateurs à fortes perspectives pour la lutte contre le changement climatique.

Opportunités d'accélérer les investissements intégrateurs

Hydroma est un développeur de projets d'hydrogène vert et naturel en Afrique et au Canada depuis plus de 15 ans. L'hydrogène vert et naturel représentent une véritable opportunité pour accélérer l'atteinte des objectifs de neutralité carbone des accords de Paris via la décarbonisation de secteurs jusque-là fortement émetteurs de gaz à effets de serres à l'échelle mondiale, à savoir, la raffinerie, la métallurgie, la production d'ammoniaque, le transport lourd etc. Le développement de l'hydrogène pour l'Afrique, c'est une opportunité de développement économique et social durables mais aussi d'indépendance énergétique...

C'est pour cela qu'Hydroma et Pegasus Capital Advisors ont décidé d'unir leurs efforts afin de concrétiser des projets d'hydrogène vert et naturel à fort impact.