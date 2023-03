Afrique: Aboulie Bojang, l'entraîneur de la Gambie 'Une défaite dans la grandeur' !

La TotalEnergies CAN U20 ne pouvait pas espérer mieux qu'une finale entre deux forces montantes de la jeune catégorie. Les deux meilleures équipes du tournoi étaient sans aucun doute, le Sénégal et la Gambie.

Le match était équilibré car les deux équipes présentaient quasiment le même parcours en Égypte avant le coup d'envoi.

Le Sénégal s'est imposé 2 à 0 par la puissance de son armada offensive.

Des la 7e minute, grâce à un coup de tête de l'attaquant Souleymane Faye qui devance le portier gambien, Ebou Dampha sur un centre de Pape Amadou Diallo. Ce but permet aux lionceaux de dérouler la suite.

Étincelant sur le terrain, Mamadou Lamine Camara marque le but du break au plus fort de la domination gambienne à la 56e sur une transmission de la tête de Souleymane Faye suite à un corner tiré par l'époustouflant Lamine Camara.

En conférence de presse d'après match , le sélectionneur de la Gambie, un peu ému par une défaite amère mais reste lucide " Nous avons perdu dans la grandeur. Les joueurs ont tout donné , ils ont fait honneur à eux-mêmes, à leurs familles et à la patrie. On a peut-être accusé le coup physiquement. On a perdu dignement. On va continuer à travailler et grandir. La Gambie reste un petit pays mais avec la volonté de notre fédération, d'un encadrement technique dévoué, une jeunesse confiante, nous avons été à la hauteur de la mission." dit-il

La Gambie s'est offert une reconnaissance sur l'échiquier du football africain en 2021 avec la médaille de bronze en Mauritanie, TotalEnergies CAN U20, quart de finaliste de la TotalEnergies CAN 2021 au Cameroun et cette médaille d'argent en marge de cette compétition en terre égyptienne.

"Nous serons désormais focus pour la préparation à la Coupe du monde,on va demander encore du soutien , des prières à notre peuple.je félicite le Sénégal pour cette victoire.ça veut dire que je travail, la constance peuvent payer " ajoute t-il