Afrique du Nord: Deux journalistes français condamnés pour avoir tenté de faire chanter le roi du Maroc

La décision est tombée ce 14 mars 2023 au tribunal correctionnel de Paris : les deux journalistes Catherine Graciet et Eric Laurent ont été jugés coupables de tentative de chantage envers le roi du Maroc et ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et à une amende de 10 000 euros. Leurs avocats ont décidé de faire appel.

Un an de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende pour chacun des deux journalistes français. La décision est à peu près conforme à ce qui avait été requis il y a deux mois. L'action civile du royaume du Maroc a également été jugée recevable et les deux prévenus devront verser 5 000 euros chacun au Makhzen.

Le juge a donc bien estimé que Catherine Graciet et Eric Laurent avaient voulu faire chanter le Roi du Maroc en 2015 en échange de la non-publication d'un livre embarrassant pour la famille royale marocaine. Ce que les deux journalistes ont toujours nié.

Les avocats des deux journalistes vont faire appel

Estimant au contraire être tombés dans un piège et un chantage de la part des autorités royales marocaines, ils avaient uniquement reconnu la faute déontologique : celle d'avoir accepté l'offre de 2 millions d'euros de la part du Palais du Maroc s'ils renonçaient à publier leur ouvrage.

Les avocats du roi du Maroc sont satisfaits de la décision. En revanche, les avocats de la défense ont immédiatement annoncé qu'ils allaient faire appel pour que la justice se penche à nouveau sur les enregistrements qui ont été portés à charge contre leurs clients et qu'ils estiment avoir été truqués.