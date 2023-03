Sénégal: Sénégal / industrie-transparence - Dakar, hôte en juin prochain de la Conférence mondiale de l'ITIE

Le Sénégal va abriter en juin prochain la Conférence mondiale de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), a révélé lundi la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), Aminata Mbengue Ndiaye. Le Sénégal sera ainsi le premier pays africain à abriter cette rencontre, a-t-elle dit en intervenant par visioconférence, à l'occasion de la deuxième édition d'un colloque international sur les hydrocarbures, organisé par l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.

Elle a retracé le processus ayant abouti à l'adhésion du Sénégal à cette institution, avec l'objectif d'assurer une bonne gouvernance du secteur extractif. Elle a mis en exergue les résultats engrangés par le Sénégal dans ce domaine. " Dans la mise en oeuvre de la norme ITIE 2019, dit-elle, le Sénégal a obtenu un score global de 93 points sur cent constituant la moyenne des trois composantes relatives à l'engagement des parties prenantes comme la transparence (...). " Selon ITIE-Sénégal, cette conférence mondiale réunira 1 000 parties prenantes issues des gouvernements, des entreprises, de la société civile et du milieu universitaire pour célébrer deux décennies de transparence dans le secteur extractif et fixer les priorités futures de la mise en oeuvre de l'ITIE.

Cette neuvième édition se tiendra les 13 et 14 juin 2023, au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar. " Marquant le 20e anniversaire de l'ITIE et le 10e anniversaire de l'adhésion du Sénégal à ITIE, ce forum inclusif sera l'occasion de célébrer les réalisations en matière de transparence des ressources naturelles et de dialogue multipartite dans les 57 pays de mise en oeuvre de l'ITIE et au-delà ". Selon ITIE-Sénégal, ce sera " un moment de se projeter vers l'avenir pour examiner comment l'ITIE doit s'adapter à un paysage énergétique en constante évolution et à une demande croissante pour un secteur ouvert et responsable. "