Maroc: Le Chef du gouvernement reçoit une délégation du Congrès américain, représentant le Parti Démocrate US

Rabat — Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a reçu, mardi à Rabat, une délégation de membres du Congrès américain, représentant le Parti démocrate US, conduite par le sénateur Adriano Espaillat, en visite de travail au Maroc dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié et de coopération fructueuse entre le Royaume et les composantes de l'institution législative américaine.

Le Chef du gouvernement a réitéré au cours de cette rencontre la considération du Royaume du Maroc pour la position des Etats-Unis d'Amérique à l'égard de la cause nationale, après la reconnaissance par les Etats-Unis en décembre 2020 de la souveraineté du Royaume sur le Sahara Marocain et la décision d'ouvrir un consulat à Dakhla. Cette position a été confirmée par la Secrétaire d'Etat adjointe Wendy Sherman lors de sa visite au Maroc en mars 2022, laquelle a réitéré l'appui des USA au plan d'autonomie du Maroc, considéré comme une solution sérieuse, crédible et réaliste, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Le Chef du gouvernement a également salué le partenariat fructueux entre le Royaume du Maroc et la Millenium Challenge Corporation, comme l'illustre le succès du programme Millenium Challenge Account-Maroc, dans ses compacts I et II, lesquels s'inscrivent dans le cadre des priorités de développement arrêtées par le gouvernement conformément aux Hautes Directives de SM Le Roi Mohammed VI, poursuit le communiqué.

Cette rencontre a été également l'occasion de souligner la dynamique particulière que connaissent, au cours des dernières années, les relations d'amitié séculaires entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d'Amérique, dont les liens diplomatiques remontent à la signature en 1787 du traité d'amitié entre les deux pays, souligne-t-on de même source, notant que les deux pays partenaires sont également liés depuis 2012 par un Partenariat Stratégique, basé sur un dialogue politique régulier et diversifié, des relations économiques structurées encadrées par l'accord de libre-échange maroco-américain, ainsi que sur un ensemble d'accords et de programmes de coopération couvrant les domaines culturel, scientifique, sécuritaire et autres.

Le Chef du gouvernement et les membres de la délégation du Congrès US ont par ailleurs passé en revue un ensemble de programmes de coopération existant entre les deux pays dans divers domaines et examiné les moyens de les élargir, soulignant la volonté commune de renforcer cette dynamique par la contribution des forces vives dans les deux pays, a conclu le communiqué.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, le sénateur Adriano Espaillat a mis en avant les "grandes avancées réalisées par le Maroc, un ami et allié des Etats-Unis, dans différents domaines", notamment en matière d'autonomisation des femmes et la mise en place d'une infrastructure moderne et résiliente.

La délégation US composée d'Adriano Espaillat (vice-président du Caucus), Sylvia Garcia et Salud Carbajal (membres du Congrès), s'était entretenue plus tôt avec le président de la chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, ainsi qu'avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, rappelle-t-on.