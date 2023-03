Afrique: Le Prix de l'Excellence 2022 de la CAF attribué à SM le Roi et au président rwandais

Kigali — La Confédération africaine de football (CAF) a décerné, mardi à Kigali au Rwanda, son Prix de l'Excellence récompensant les réalisations Exceptionnelles de l'Année 2022 à SM le Roi Mohammed VI et au président rwandais Paul Kagame.

Le trophée "CAF President's Outstanding Achievement Award" a ainsi été remis par le Président de la FIFA, Gianni Infantino et le Président de la CAF, Patrice Motsepe, au ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

Cette remise du prix a eu lieu lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté le Président de la FIFA, Gianni Infantino, les membres du Comité Exécutif de la CAF, les présidents des Associations Membres de la CAF et des légendes du football.

S'exprimant à cette occasion, le président rwandais Paul Kagame a exprimé sa profonde gratitude et sa reconnaissance de recevoir le Prix de l'Excellence 2022 de la CAF, indiquant que le sport en général et le football en particulier ont aidé le Rwanda à surmonter les défis historiques auxquels le pays a fait face et contribué à unifier le peuple.

M. Kagame a affirmé que le continent africain dispose de grands footballeurs, notant que les performances de la sélection marocaine au Mondial du Qatar ont constitué "une source de fierté et d'honneur pour tous les Africains".

Le président rwandais a appelé à transmettre ses félicitations à SM le Roi pour cet exploit "important" de l'équipe du Maroc "qui doit constituer une source d'inspiration".

M. Kagame a également salué les grands efforts déployés en Afrique grâce à la CAF, soulignant l'importance d'aider le continent africain pour réussir sur et en dehors du terrain.

De son côté, M. Infantino a souligné que "nous sommes là pour célébrer deux personnalités exceptionnelles qui ont beaucoup donné au football et ont changé la vie de millions de personnes", notant que le football représente la joie, la fierté et le bonheur, et que la FIFA veille à fournir aux enfants un environnement adéquat pour sa pratique.

M. Infantino a affirmé que SM le Roi Mohammed VI et le président rwandais Paul Kagame sont deux chefs d'Etat "qui ont contribué au changement dans leurs pays et ont cru aux ambitions de leurs peuples et que le football peut changer de nombreuses choses dans le continent africain".

Relevant que le football est un sport très populaire en Afrique, notamment parmi les enfants, il a insisté que la crédibilité, la sage conduite et la volonté peuvent permettre d'atteindre les objectifs escomptés.

Pour sa part, le Président de la CAF a indiqué que cette cérémonie, exceptionnelle et historique pour le football, constitue une reconnaissance des efforts consentis pour promouvoir ce sport et renforcer sa compétitivité et sa durabilité, saluant, dans ce sens, le travail colossal accompli par SM le Roi Mohammed VI et le président rwandais Paul Kagame ainsi que l'engagement dont ils ont fait montre.

"Nous sommes fiers de l'exploit historique réalisé par la sélection marocaine au Mondial Qatar-2022 et nous remercions SM le Roi Mohammed VI", a ajouté M. Motsepe, affirmant que les Lions de l'Atlas n'ont pas représenté uniquement le Maroc mais aussi l'ensemble des 54 pays africains.

Il a estimé que cette performance historique constitue une source d'inspiration et de motivation pour tous les pays africains, relevant que l'équipe du Maroc "nous a montré qu'il est possible qu'un pays africain remporte la Coupe du monde".

M. Motsepe a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de nouer des partenariats au niveau des 54 pays d'Afrique pour développer le football à l'échelle du continent, relevant que l'Afrique "est fière de son histoire et de sa capacité à faire naitre de grands joueurs dont certains ont brillé en Europe et dans d'autres clubs".

Cette cérémonie a été marquée par la projection d'une vidéo retraçant l'épopée des Lions de l'Atlas au Mondial Qatar-2022 et mettant en exergue le rôle prépondérant de SM le Roi Mohammed VI dans la promotion et le développement du football national.