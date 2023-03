Afrique du Nord: Ouverture du 3ème Salon 'ICT Maghreb' sous le slogan 'l'Afrique au coeur'

ALGER — Le 3ème Salon international des Technologies de l'Information et de la Communication "ICT Maghreb" s'est ouvert, mardi au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, à Alger, sous le slogan "l'Afrique au coeur", en présence de représentants de 22 pays du continent africain et de plus d'une centaine d'exposants.

Le coup d'envoi de cette manifestation a été donné par les ministres de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil, de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, et celui de l'Economie de la Connaissance, des Startup et des microentreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, lesquels ont souligné la pertinence d'un tel rendez-vous, au moment où l'Algérie s'appuie, pour son essor économique, sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Pour ce faire, il a précisé que "la stratégie de l'Algérie en la matière s'appuie sur l'amélioration continue de ses infrastructures de base et la réalisation de grands et qualitatifs projets, s'agissant notamment d'assurer un service internet de haut débit, de même que la dotation de l'ensemble du territoire national en téléphonie fixe et mobile pour réduire l'écart numérique".

De son côté, M. El-Mahdi Oualid a rappelé l'adoption récente par l'Union africaine (UA) de la Déclaration d'Alger sur les Startups, ce qui témoigne, selon lui, de "l'importance manifestée par notre pays à ce secteur ainsi que pour le renforcement de la coopération entre Etats africains afin de s'affranchir de la dépendance technologique à laquelle ils étaient assujettis, il y a quelques années".

Tout en félicitant les organisateurs de "ICT Maghreb" pour leur démarche d'ouverture sur l'Afrique, il s'est engagé à "poursuivre, durant l'année en cours, les réformes déjà engagées dans son secteur et d'autres, à l'instar de celui de la Poste et des Télécommunications, lesquelles ont permis la généralisation de la fibre optique ainsi que l'augmentation de la bande passante internationale".

Il a plaidé, par la même occasion, pour "un retour sur les investissements consentis par les pouvoirs publics de la part des startups afin de réaliser véritablement l'essor numérique, de sorte à devenir un pays exportateur des services numériques".

Le même engagement à poursuivre les réformes a été exprimé par M. Bibi Triki, qui a relevé que "l'enjeu économique consiste, aujourd'hui, à favoriser le développement des entreprises activant dans le domaine des nouvelles technologies, dont celles nouvellement créées".

Durant les trois jours de ce salon, des conférences thématiques seront animées par des professionnels des TIC, en plus de l'espace "Démonstration et expérimentation", qui offre l'opportunité de découvrir les dernières tendances du marché et les solutions numériques et digitales les plus récentes.

De même que la nouveauté "ICT Healthcare", dédiées aux avancées technologiques dans le domaine de la santé, telles que la télémédecine, la télésurveillance, la téléradiologie et les appareils connectés ainsi que l'organisation d'un concours intitulé "JunctionX Algiers" lequel permet aux entreprises et jeunes talents innovateurs de mettre en pratique leurs idées.