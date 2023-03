Algérie: Conseil des ministres arabes de la Santé - Adoption des propositions de l'Algérie

ALGER — La 58e session du Conseil des ministres arabes de la Santé a adopté les propositions de l'Algérie relatives à la création d'une Agence arabe pour le développement de la Santé et du Centre arabe de coopération et de recherche sur le VIH, a annoncé mardi à Alger le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi.

Dans une déclaration à la presse au terme des travaux de la deuxième et dernière journée de la 58e session du Conseil des ministres arabes de la Santé, abritée et présidée par l'Algérie sous le slogan : "Renforcer la sécurité sanitaire pour améliorer la santé de la population et se préparer aux prochaines pandémies", M. Saihi a indiqué que la session a "adopté les propositions constructives soumises par l'Algérie et relatives à la création d'une Agence arabe pour le développement de la santé et du Centre arabe de coopération et de recherche sur le VIH, dont les sièges seront en Algérie".

Pour sa part, la Secrétaire générale adjointe de la Ligue arabe et cheffe du département des affaires sociales, Haifa Abu Ghazaleh, a estimé que les travaux de cette session avaient été "une réussite", saluant la "bonne" organisation par l'Algérie de ces travaux, qui ont permis, a-t-elle dit, d'échanger les avis et les vues sur plusieurs dossiers liés aux affaires de santé dans le monde arabe.

Elle a également fait savoir que la session avait adopté 25 clauses proposées par différents pays arabes.

Pour rappel, l'ordre du jour de cette session a traité de questions stratégiques d'intérêt pour le monde arabe, notamment l'action arabe commune dans le domaine de la santé, l'échange d'expertises et d'expériences en matière de santé et l'examen des propositions de création d'organismes de santé à même de relancer la coopération entre les pays arabes, en sus d'autres thématiques liées à l'intensification des efforts dans tous les domaines liés à la santé.