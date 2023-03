Algérie: L'Agence arabe pour le développement de la santé favorisera la relance de l'action arabe commune

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a estimé, mardi à Alger, que l'Agence arabe pour le développement de la santé sera une "véritable plateforme pour la relance de l'action arabe commune".

Dans une allocution prononcée au deuxième jour des travaux de la 58e session du Conseil des ministres arabes de la Santé, placée sous le slogan "Renforcer la sécurité sanitaire pour améliorer la santé de la population et se préparer aux prochaines pandémies", M. Saihi a qualifié l'Agence arabe pour le développement de la santé, qui sera basée en Algérie, de "véritable plateforme pour la relance et le renforcement de l'action arabe commune".

Cette réunion "traduit la volonté politique sincère de prendre en charge les questions arabes et de s'attaquer aux problèmes qui entravent l'action arabe commune, notamment dans le domaine de la santé", a fait valoir M. Saihi, ajoutant qu'elle "répond aussi à l'impératif de resserrer les rangs et de conjuguer les efforts dans un monde où l'individualisme n'a pas de place".

Après avoir transmis aux ministres arabes de la Santé les salutations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Saihi a indiqué que les réformes du système de santé que "nous entendons lancer, en vue de développer les structures et les cadres de l'action commune dans le domaine de la santé et la méthodologie de leur fonctionnement, assureront la prise en charge complète des citoyens".

Le ministre a exprimé la volonté de "promouvoir les relations et la coopération" entre les ministres arabes de la Santé "aux plus haut niveaux, pour réaliser la complémentarité et l'intégration" entre les pays arabes.

M. Saihi a, en outre, insisté sur la nécessité de fournir à la Ligue arabe, étant le principal catalyseur de l'action arabe commune, tous les moyens matériels et techniques indispensables à l'accomplissement de sa mission, en s'inspirant, a-t-il dit, "des épreuves endurées, notamment lors de la pandémie de la Covid-19, dont les séquelles sont toujours visibles".

Pour le ministre, la concrétisation de cet objectif passe inéluctablement par la consolidation des liens et des relations interarabes et le renforcement des valeurs de solidarité et d'entraide ainsi que la préservation des intérêts vitaux communs des pays arabes.

M. Saihi a souligné, à l'occasion, que l'Algérie accordait une grande importance au secteur de la santé, en lui assurant les moyens nécessaires, outre "un intérêt majeur au rapprochement des Etablissements de santé de proximité du citoyen".

Le ministre a également précisé que les travaux de cette session permettront de formuler des recommandations "constructives" dans divers domaines, d'unifier les efforts arabes en vue de faire face aux fléaux, d'échanger les expertises et expériences, de "créer des instances sanitaires qui devront relancer la coopération interarabe", et d'"intensifier les efforts en vue de lutter contre les maladies et valoriser les initiatives et les expériences".