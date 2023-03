Algérie: La première Conférence nationale sur le théâtre s'ouvre à Alger

ALGER — La première Conférence nationale sur le théâtre s'est ouverte, mardi à Alger, avec la participation des professionnels du théâtre qui débattront pendant deux jours des problèmes liés à leur domaine.

Cette conférence est un espace de rencontre pour tous les professionnels du théâtre, à l'instar des managers, des experts et des artistes, permettant de sortir avec une nouvelle vision à même de dynamiser l'industrie théâtrale, a déclaré la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji à l'ouverture de la rencontre.

Lors de cette conférence, organisée par le ministère de la Culture et des Arts, les directeurs des théâtres régionaux ont présenté le bilan des activités théâtrales de 2022, concernant la production, la formation, la numérisation et autres.

Différentes communications ont été présentées par les participants de différentes wilayas sur "Les compagnies théâtrales et l'économie culturelle" et "La production artistique: options artistiques et approche économique".

La pièce théâtrale "Antigone" sera présentée, mardi soir, au Théâtre national algérien (TNA), dans le cadre de cette conférence qui prévoit par ailleurs, pour mercredi, plusieurs ateliers sur différents thèmes dont les "Archives théâtrales", "La coopération et l'échange culturel", "La formation théâtrale en Algérie" et "Les festivals et les participations à l'étranger".)

La conférence sera sanctionnée par des recommandations visant à promouvoir l'industrie théâtrale.