Algérie: Une délégation russe loue les opportunités d'investissement et de partenariat entre les deux pays

BLIDA — Une délégation russe en visite lundi à Blida s'est félicitée des opportunités d'investissement et de partenariat disponibles entre l'Algérie et la Russie, eu égard aux ressources industrielles et agricoles disponibles dans la wilaya.

La délégation russe, présidé par le sous-gouverneur de Kalouga (division administrative de la Fédération de Russie), Vladimir Popov, a visité des unités industrielles et agricoles publiques et privées, où elle s'est enquise des opportunités d'investissement et de partenariat disponibles entre les deux pays.

M.Popov a loué, à l'occasion, le niveau des technologies adoptées dans le domaine de l'alimentation de bétail, notamment, exprimant son "admiration" à l'égard de la technologie adoptée par une entreprise industrielle spécialisée dans la production de compléments alimentaires pour animaux dans la zone industrielle de Kef Lahmame (Ouled Yaich), unique du genre en Afrique.

La délégation a également passé en revue les opportunités de coopération assurées par une entreprise spécialisée dans la production de plants d'arbres à Beni Tamou, en usant de méthodes modernes.

Les hôtes de Blida ont également examiné avec le Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI), les opportunités d'échange assurées par les entreprises algériennes, notamment en matière d'exportation de certains produits agricoles, dont la tomates, les dattes et autres denrées non produites en Russie.

Au volet industriel, les responsables de l'Entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie (ENCC/CR-Metal) de Blida ont présenté un exposé sur les capacités humaines et matérielles disponibles à son niveau.

"A travers cette visite, l'entreprise, qui est leader national dans le domaine de la construction métallique et de la chaudronnerie, vise à bénéficier de l'expertise et de l'expérience russes dans le domaine de la construction automobile", a souligné son Président-directeur général (Pdg), Said Arabate dans une déclaration à la presse.

M.Arabate a aussi souligné la disponibilité de son entreprise à "se lancer dans l'industrie automobile, en tirant profit du savoir-faire russe, ceci d'autant plus qu'elle construit actuellement des structures et équipements en fer et en cuivre, voire même des carrosseries de véhicules".

A son tour, le wali de Blida, Ahmed Maâbed a souligné les "importantes ressources de la wilaya dans les domaines industriel, agricole et touristique, susceptibles d'être exploitées dans des projets bilatéraux dans le cadre du développement de l'économie nationale".

"L'objectif de cette visite est d'établir des partenariats à travers l'échange d'expériences dans divers secteurs et domaines", a ajouté le wali.