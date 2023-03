Algérie: La société civile, un partenaire actif de lutte contre la corruption

GUELMA — La société civile sera un "partenaire actif" dans le domaine de la lutte contre la corruption et sa prévention, a affirmé lundi à Guelma la présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Salima Mousserati.

Au cours d'une rencontre régionale de sensibilisation avec les acteurs de la société civile en vue de la création d'un réseau algérien de transparence NARACOM, Mme Mousserati a indiqué le réseau algérien de transparence "sera hébergé sur une plate-forme électronique qui réunira les différents acteurs de la société civile, un espace d'échange entre la société civile et le pouvoir, visant à perfectionner les mécanismes de lutte contre la corruption".

La présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption a souligné que NARACOM permettra aux acteurs de la société civile de bénéficier de sessions de formation et de sensibilisation dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption, ainsi que des dispositifs d'information et de protection des informateurs.

Mme Mousserati a considéré que "la corruption est une arme redoutable et un phénomène à visages multiples qui s'adapte, se transforme et se renouvelle, aussi la lutte contre la corruption exige-t-elle une approche globale et la conjugaison des efforts des diverses organisations de prévention".

L'intervenante a affirmé au cours de cette rencontre régionale, la deuxième d'une série de quatre rencontres similaires, programmées par la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption que le but visé est de sensibiliser et d'informer les acteurs de la société civile, les représentants des médias, ainsi que des associations, venus de 15 wilayas de l'Est du pays, invités à faire partie du réseau local et national de NARACOM.

La rencontre a donné lieu à des interventions sur le cadre de référence de la lutte contre la corruption, sur le réseau algérien de transparence et sur la plate-forme électronique et les dispositifs d'information sur la corruption.