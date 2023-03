Madagascar: FMI - Pas de risque de récession économique pour Madagascar

Peut mieux faire. Madagascar a enregistré une performance plutôt mitigée selon le FMI qui a conclu la troisième revue de l'accord au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC). Mais les efforts réalisés par la partie malgache sur plusieurs domaines laissent augurer de bonnes perspectives économiques pour les années qui viennent.

Un bel avenir conforté d'ailleurs par l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds du dossier de Madagascar et qui a entraîné le déblocage de la 3éme tranche de la FEC, d'un montant de 32,6 millions de dollars.

Défavorable

La contre performance enregistrée durant le premier semestre 2022 s'explique notamment par des facteurs externes. " Dans un environnement mondial défavorable et à la suite d'une série de chocs climatiques, la performance de Madagascar dans le cadre du programme appuyé par le FMI a été mitigée ", avait d'ailleurs reconnu Antoinette Sayeh Directrice Générale Adjointe et Président par intérim. Hier, lors d'une conférence de presse qu'elle a donnée conjointement avec le représentant résident du FMI Mokhtar Benlamine, la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a également cité des critères de performance négative comme le déficit primaire évalué à 0,53% du PIB alors que cela devrait être limité à 0,46%. " Il y a eu un déséquilibre entre les recettes et les dépenses, en raison notamment du non paiement par les compagnies pétrolières des droits et taxes sur les produits pétroliers ", a expliqué la Ministre. Les chiffres communiqués, hier, font état de 1 136 milliards de taxes impayées par les compagnies pétrolières dont les passifs ne sont toujours pas apurés. Mais la situation est appelée à revenir à la normale puisqu'un accord a été trouvé finalement entre l'Etat et les pétroliers.

Réformes structurelles

Malgré cette performance mitigée, le gouvernement malgache a eu cependant le mérite d'avoir pu mener les réformes structurelles convenues avec le FMI qui indique notamment que " la mise en oeuvre des réformes structurelles s'accélère mais doit se poursuivre ". La ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a cité entre autres performances, la bonne gestion de la dette publique, la dotation de plus de pouvoirs à la Cour des comptes ou encore la publication du tableau mensuel des dépenses, la transparence dans la gestion des marchés publics, la création de l'Agence pour le recouvrement des avoirs illicites entre autres... Des efforts qui seront poursuivis dans le cadre de la loi de finances 2023 qui table sur un taux de croissance économique de 4,2%. Une prévision ambitieuse quand on sait que nombreux sont les pays qui vont enregistrer une récession économique cette année. Ce qui ne sera pas le cas de Madagascar. " Il n'y a pas de risque de récession économique pour Madagascar ", a noté la Ministre de l'Economie et des Finances. Cette perspective de croissance économique repose notamment sur la bonne performance des exportations minières notamment le nickel et le cobalt dont la demande mondiale est en forte croissance. Quoiqu'il en soit, cette note positive de la troisième revue de la FEC ouvre la voie au financement des autres bailleurs de fonds de Madagascar qui peut ainsi continuer sa marche vers la relance économique.