Madagascar: 14 mars - Les mathématiques pour tous

Ce jour marque la journée internationale des mathématiques. Une journée promulguée par l'UNESCO en novembre 2019 et qui met à l'honneur les mathématiques. Cette année, le thème choisi est " les mathématiques pour tous ", si en 2022 et 2021, les thèmes étaient respectivement " L'unité des mathématiques " et " Les mathématiques pour un monde meilleur ".

Le thème pour cette année amène à " démocratiser " les mathématiques et met l'accent sur ses diverses facettes, ainsi que son utilité.

La journée internationale des mathématiques est déjà célébrée dans un certain nombre de pays, comme étant la journée mondiale du Pi, une constante mathématique parmi les plus connues au monde et arrondie à 3,14 d'où la date du 14 mars (3.14 dans sa forme en anglais).

Contrairement à ce que d'aucuns peuvent penser, les mathématiques sont présentes partout dans la vie au quotidien. La technologie, l'intelligence artificielle, la musique et l'art, l'économie, la santé, les transports... les mathématiques sont présentes partout dans l'organisation de la civilisation, et dans quasiment tous les domaines. Ainsi, à la question " à quoi servent les mathématiques ", la réponse se résume à ..." tout " !