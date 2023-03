Madagascar: Marketing olfactif - Un outil puissant désormais disponible à Madagascar

interview

Bien plus puissant que le visuel, l'olfactif est un sens encore délaissé en marketing. Pour la première fois, le marketing olfactif est lancé dans la Grande-île par Manitra, une startup créatrice d'ambiance pour les petites ou grandes entreprises qui ont du flair. Interview exclusive avec la responsable, Narindra Andrianah.

En quoi consiste exactement le marketing olfactif ?

Avez-vous déjà senti un parfum particulier dans un espace ? C'est agréable, accueillant et vous gardez généralement un bon souvenir de cette expérience olfactive ... C'est ce que l'on appelle le marketing olfactif. Il s'agit d'une stratégie qui consiste à promouvoir une marque par l'utilisation de fragrances qui lui sont associées afin de créer un logo olfactif ou une signature olfactive. C'est un concept qui est déjà très utilisé dans les pays développés, notamment dans les commerces, les hôtels, les bureaux, les salles de sport, les cliniques et centre médicaux, les concessions, banques, etc.

Quels pourraient être les impacts réels de cette stratégie ?

Les statistiques indiquent qu'un endroit avec une odeur agréable augmente le trafic de 50% et encourage les visiteurs à y rester plus longtemps. Pour l'entreprise, une signature olfactive permet d'accroître la satisfaction et le bien-être du client. En outre, un endroit parfumé encourage les achats impulsifs de 38%. Les effets sont donc bien réels. Cette signature olfactive peut modifier l'avis du client sur une marque, dans 66% des cas. Selon les résultats d'enquêtes, un consommateur sur deux estime qu'un endroit parfumé le met de bonne humeur. 81% des enquêtés se disent positivement affectés par un détail olfactif et 78% d'entre eux ont l'intention de retourner sur le site.

Dans la pratique, comment le système fonctionne ?

Il faut que les odeurs utilisées soient associées aux produits, à la marque ou aux valeurs de l'entreprise à promouvoir. C'est donc du sur mesure. Il faut une longue formation pour pouvoir maîtriser l'art de olfaction. Dans la pratique, les odeurs sont diffusées par atomisation. On obtient donc des nanoparticules de parfum pur d'un micron, pour une distribution homogène et efficace sur un espace de 50 à 9 000m2. En plus, la suspension dans l'air est plus durable. Cette technologie est plus efficace que l'aérosol dont les gouttes sont 80 fois plus grosses. En outre, on n'utilise pas de chauffage, donc la diffusion n'est pas cancérigène et n'émet aucun allergène. Les parfums sont purs suivant les normes très strictes IFRA et REACH. Ils neutralisent les odeurs à la source et ne comportent aucun ingrédient animal ni alcool. C'est comme sentir une fleur à l'état naturel !

Pour une entreprise, n'est-ce pas de la fantaisie ?

Non, loin de là. Les effets du marketing olfactif sont concrets et le retour sur investissement est même important. En résumé, le système neutralise les mauvaises odeurs, booste la satisfaction des clients, améliore la notoriété de la marque, attire de nouveaux clients, optimise l'aspect et la convivialité de votre espace, encourage les clients à prolonger leur visite, améliore la fidélisation, différencie l'entreprise, augmente les ventes et la productivité de l'équipe et crée une expérience client exceptionnelle.

Pourquoi l'entreprise aurait besoin d'une signature olfactive ?

Dans un magasin, nos parfums éveillent subtilement l'attention des clients et laisse dans leur mémoire une empreinte positive et durable de leur visite. Notre odorat est le seul sens qui nous atteint à un niveau profond et instinctif. L'odorat excite directement la zone du plaisir dans le cerveau. Il touche les émotions, les souvenirs et la créativité. Exploiter la puissance de la senteur permet à une marque de marquer les esprits. Le visuel est important, mais l'olfactif est plus puissant. La mémoire sensorielle de l'être humain n'est pas négligeable, l'homme retient 35% de ce qu'il sent contre seulement 15% de ce qu'il voit. Paradoxalement, c'est le sens le plus délaissé en marketing.