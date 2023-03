Algérie: Mise en place d'une Commission nationale de suivi de la mise en oeuvre du programme de formation des nouveaux doctorants

ALGER — Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en place, récemment, une commission nationale de suivi de la mise en en oeuvre du programme de formation initiale des nouveaux doctorants, en vue de leur permettre d'acquérir et d'approfondir les connaissances, notamment en philosophie, anglais et technologies de l'information et de la communication, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

Dans le cadre de l'élaboration et de la mise en oeuvre du programme de formation initiale au profit des nouveaux doctorants, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en place une commission nationale chargée de superviser et de suivre la mise en oeuvre dudit programme de formation au niveau des établissements d'enseignement supérieur, en vertu de l'arrêté ministériel n 04 du 2 février 2023.

Cette commission est composée de quatre comités pédagogiques qui oeuvrent à permettre aux doctorants "d'acquérir et d'approfondir les connaissances, notamment dans les matières transversales suivantes : philosophie, didactique, anglais et technologies de l'information et de la communication, incluses dans l'arrêté ministériel n 1419 du 24 décembre 2022, fixant les modules horizontaux en vue de renforcer la formation dans la troisième cycle au niveau des établissements d'enseignement supérieur".

Ce programme vise à "développer les compétences des doctorants dans plusieurs domaines liés à la déontologie et à l'éthique de la recherche scientifique, à mobiliser les connaissances et les compétences dans le domaine du respect de la propriété intellectuelle, et à l'utilisation des outils de numérisation et de la réflexion théorique et épistémologique", en ce en vue de "collecter et diffuser les connaissances et développer le sens critique chez les doctorants, ce qui leur permet de contribuer activement au développement de la société et d'acquérir une ouverture d'esprit et le respect d'autrui".

Le programme vise également "à développer l'esprit d'initiative et d'innovation et à ancrer l'esprit d'entrepreneuriat et de leadership" chez ces étudiants, en sus d'améliorer leur niveau en anglais, ce qui leur permettra de participer à des séminaires scientifiques internationaux et de publier leurs travaux dans des revues mondiales", ajoute la même source.

Dans le but de concrétiser cette nouvelle approche, les commissions nationales pédagogiques s'attèlent à préparer des références nationales unifiées pour chaque matière, renfermant un programme exhaustif, ainsi que le mode de formation et le volume horaire ...", précise le ministère.

Ces références sont disponibles dans trois langues, à savoir l'arabe, l'anglais et le français, "ce qui permettra à tous les acteurs de la communauté universitaire de les consulter et d'exploiter leurs contenus", le programme de formation devant être appliqué avec toutes ses références, "immédiatement après l'annonce du lancement officiel de la nouvelle année de formation de troisième cycle par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique", conclut le communiqué.