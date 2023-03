Ile Maurice: 55e anniversaire de l'Indépendance - Eddy Boissézon à Rodrigues

Le vice-président de la République, Eddy Boissézon, a été l'invité d'honneur de l'Assemblée régionale de Rodrigues dans le cadre du 55e anniversaire de l'Indépendance.

La cérémonie du lever de drapeau a eu lieu au bureau de l'administration du gouvernement régional. Les invités, notamment des membres du conseil exécutif de Rodrigues, le vice-président de la République, et le président de l'Assemblée régionale de Rodrigues, Christian Léopold, fraîchement décoré de la médaille du Grand Officer of the Order of the Star and Key of the Indian ocean, ont été conviés à un cocktail à La Résidence, toujours à Port-Mathurin.

Dans son discours adressé aux Rodriguais, le chef commissaire, Johnson Roussety, a parlé de l'importance de la réforme qui est en cours dans le secteur de l'eau. "Nous nous attaquons au problème de l'eau sans relâche. Je suis convaincu que, d'ici la fin de notre mandat, des résultats tangibles se verront dans la fréquence à laquelle l'eau coule à Rodrigues", a-t-il déclaré. Le chef commissaire a aussi parlé du respect de l'autonomie rodriguaise. "J'ai le plaisir, au nom du peuple de Rodrigues, d'exprimer notre fierté de faire partie intégrante de la République de Maurice et de la 'Nation arc-en-ciel' mauricienne...

Nous, Rodriguais, sommes fiers de cet idéal de société démocratique où la volonté de notre peuple est respectée. Cependant, le soutien total du gouvernement central est nécessaire pour concrétiser le changement approuvé par les habitants de Rodrigues."