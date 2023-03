Ile Maurice: Écoles fermées - Pertes de cours et de nourriture

Rien que la semaine dernière, il y a eu école un jour et demi seulement... Pour cause de mauvais temps. Ce qui n'est pas une bonne chose pour les boulangers et pâtissiers. Car à l'annonce de la fermeture des écoles à 5 heures du matin, ils avaient déjà préparé les pâtisseries et le pain qui devaient être livrés aux cantines des écoles.

Un pâtissier nous a montré les gâteaux déjà prêts à être livrés et d'autres en cours de préparation. "Si certaines pâtisseries, comme les napolitains, peuvent être conservées, ce n'est pas le cas pour d'autres, comme le pain au chocolat ou le feuilleté", se lamente notre interlocuteur.

Les 12 jours de congé forcé depuis le début de l'année ont fait perdre plusieurs milliers de roupies au pâtissier. Il ne comprend pas pourquoi les écoles doivent fermer les jours pluvieux. "Comment ferait le gouvernement s'il neigeait à Maurice ?" Pour lui, ces fermetures intempestives des écoles sont une preuve de plus de l'incompétence du gouvernement. "Il a toujours plu abondamment en cette période d'été à Maurice. Qu'est-ce qui a changé ?" se demande-t-il.

Réponse de Pravind Jugnauth : "Il y a beaucoup plus de pluie en moins de temps qu'auparavant." Cette explication est même reprise par des scientifiques. Ce qui avait fait rire le météorologue Soubiraj Sok Appadu et l'hydrologue Farook Mowlabacus : "Mais il n'y a aucune étude prouvant cela !"

En fait, affirme le pâtissier, le gouvernement n'a plus confiance en ses infrastructures et institutions. "C'est pourquoi il choisit la solution la plus facile : fermeture des écoles. Et si le niveau de l'éducation dégringole, on baissera les pass marks !"