Ile Maurice: Food Festival - La Croisette met les petits plats dans les grands

Avis aux gourmands et aux gourmets, La Croisette, à Grand-Baie, vous invite à son Food Festival, qui se tiendra les vendredi 17 et samedi 18 mars. Cet événement, à ne pas manquer, accueillera différentes cuisines du monde.

"Nous sommes déjà à la dixième édition du Food Festival, qui a été interrompu pendant le Covid-19 mais qui a repris de plus belle l'année dernière. En 2022, la foule était au rendez-vous et nous avons renoué avec plaisir avec le public. On avait accueilli plus de 20 000 visiteurs. Cette année, nous installerons sur l'esplanade 25 stands et le prix pour se restaurer sur chaque stand ne dépassera pas Rs 200", explique Saoud Deelawar, Centre Manager de La Croisette.

La plupart des stands seront occupés par des habitués du centre. "Nous avons mis un point d'honneur à ce que les participants internes présentent chacun deux plats originaux, qui ne sont pas sur leur menu", poursuit Saoud Deelawar.

Ce que vous retrouverez sur les différents stands promet de vous mettre en appétit. Amuse-bouche originaux, halim, spécialités mexicaines, délices du Maghreb, sans compter les bons petits plats bien de chez nous, qui ne manqueront pas de plaire aux grands comme aux petits.

"Lors de mes différents voyages, j'ai eu l'occasion de découvrir et d'apprécier la cuisine mexicaine et je me suis dit pourquoi ne pas ramener cette cuisine à Maurice. J'ai lancé Banditos en janvier à Beau-Bassin et lors du festival, on proposera au public des tacos, nachos ou encore du pop-corn chicken. C'est notre première participation au Food Festival et on espère qu'on se fera davantage connaître", explique Heinsley Han Mui.

Du côté de Vikash Bhujun, vous retrouverez des saveurs d'antan. Au menu : gram bwi, tipwa bwi, piow et sev, entre autres. "Nous servons le sev avec des sauces de tamarin, de menthe et de pima mazavarou. C'est cela qui fait notre particularité. C'est la première fois que je participe à ce festival mais je suis présent depuis plusieurs années à La Croisette à l'occasion de Diwali. En 2007, j'ai lancé Golden Sweets, une entreprise qui prépare des gâteaux sucrés et d'autres préparations de notre patrimoine culinaire", souligne l'entrepreneur.

Les amateurs de halim devront impérativement faire un arrêt au stand de Nanda Pariadhaven. Depuis 27 ans, il garde jalousement sa recette de halim à l'agneau qu'il détient de sa grand-mère. "J'étais présent en 2022 au Food Festival. C'était un succès et les Mauriciens sont toujours contents de déguster un petit bol de halim. Je suis heureux d'y être, cette année encore, pour promouvoir notre savoir-faire local", précise Nanda Pariadhaven.

En sus de faire vibrer vos papilles, ce Food Festival comprendra également des jeux et des animations. Un DJ sera aux platines durant toute la durée du festival et grâce aux jeux, ceux présents pourront repartir avec plusieurs vouchers en cadeau. Voilà qui promet d'être une belle fête familiale.